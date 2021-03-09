Единороссы добавят своим праймериз легитимности

10 марта в «Единой России» пройдет первое заседание федерального организационного комитета по проведению праймериз (предварительного голосования) перед выборами в Госдуму. Помимо партийцев, в него войдут представители общественности, которых, как отмечает эксперт, партия привлекает для медийного продвижения процедуры.

Федеральный оргкомитет по проведению праймериз возглавит, как рассказал “Ъ” источник в исполкоме «Единой России» (ЕР), олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин, который в прошлом году перешел из Госдумы в Совет федерации. Весной 2020 года он предлагал депутатам провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменением Конституции, но это предложение не было поддержано президентом Владимиром Путиным, и поправку депутат отозвал.

В состав оргкомитета, по словам собеседника “Ъ”, войдут общественники, которые должны «своим авторитетом и компетенциями обеспечить гарантии демократичности и легитимности процедуры». Они составят больше половины из почти двух десятков членов комитета, и среди них будут как известные личности, так и волонтеры, представители бизнеса и общественных организаций, пояснили в партии. Фамилий собеседники не назвали, так как «переговоры еще продолжаются». Источник в ЕР уверяет, что сами члены оргкомитета из числа общественников на думские выборы не пойдут.

Из партийцев членами комитета, в частности, станут член президиума генсовета ЕР, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и член генсовета, гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

На предыдущих думских выборах в 2016 году в федеральный и региональные оргкомитеты по проведению праймериз тоже входили «лидеры общественного мнения». Например, в московском комитете числились музыкант Юрий Башмет, кардиохирург Лео Бокерия, боксер Константин Цзю, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее ЕР определилась с форматом праймериз, на которых с 24 по 30 мая будут отобраны кандидаты в Госдуму. Они пройдут преимущественно в электронной форме (с идентификацией на портале «Госуслуги») и целиком по открытой модели, когда голосовать могут все желающие избиратели. Эксперты тогда поясняли, что масштабные электронные праймериз нужны единороссам для мобилизации электората и захвата «интернет-поля», где пока преобладает оппозиционная повестка.

В принципе избирателя мало интересует, кто входит в организационно-административные структуры, отмечает политолог Александр Пожалов. Но общественники без политического опыта в комитете по праймериз должны будут обеспечить подходящую картинку для медийного продвижения таких базовых идеологем кампании ЕР, как «близость партии к простым людям» (в противовес накопленному ЕР антирейтингу как «партии чиновников и карьеристов») и «прозрачность праймериз», полагает эксперт. Политический блок администрации президента в целом «любит вовлекать фигуры не из политической среды в медийное сопровождение крупных политпроектов», как, например, было с составом рабочей группы по поправкам к Конституции, добавляет господин Пожалов.

Мария Макутина