Единороссы уведут избирателей в интернет

«Единая Россия» проведет майские праймериз к выборам в Госдуму преимущественно в формате онлайн-голосования, в котором смогут принять участие все желающие избиратели. Сами партийцы говорят, что это поможет им сформировать выверенные базы своих сторонников. Эксперты считают, что масштабные электронные праймериз нужны единороссам для мобилизации электората, отбора технологически подкованных кандидатов и захвата «интернет-поля», где пока преобладает оппозиционная повестка. Кроме того, электронная процедура дешевле и при этом столь же надежно контролируема, как и выборы в офлайне.

«Единая Россия» (ЕР) 1 марта определилась с форматом праймериз, на которых с 24 по 30 мая будут отобраны кандидаты в Госдуму. Они пройдут преимущественно в электронной форме (с идентификацией на портале «Госуслуги») и целиком по открытой модели, когда голосовать могут все желающие избиратели.

По обоим вопросам в партии была дискуссия. По словам секретаря генсовета Андрея Турчака, в ряде регионов хотели, чтобы в условиях пандемии будущих кандидатов выбирали только члены партии. А источники “Ъ” в ЕР говорили, что рассматривался и вариант, при котором по выбору регионального отделения праймериз могли проходить «по старинке» — только офлайн. Однако на утверждение бюро высшего совета и генсовета ЕР в понедельник была вынесена единая модель для всех территорий. Исключения будут возможны только для тех регионов, где не везде доступен хороший интернет: там праймериз будут проходить в смешанной форме — и онлайн, и офлайн.

Господин Турчак объяснил выбор электронного голосования необходимостью обновления партийных рядов и формирования электоральной базы. «В прошлом году на довыборах в Госдуму по Ярославскому округу 80% базы нашего кандидата Андрея Коваленко с электронных праймериз пришли и на выборы»,— привел пример единоросс.

Политконсультант Евгений Минченко поясняет, что электронный формат праймериз поможет единороссам отобрать несколько иной круг кандидатов, нежели традиционное голосование. Например, через онлайн-процедуру сложнее будет проводить «свадебных генералов», так как это требует больше технологических усилий. «Несмотря на то что сами выборы в Госдуму преимущественно пройдут офлайн, значимость онлайн-агитации на них из-за пандемии будет достаточно высока. Нужны кандидаты, владеющие этими инструментами»,— объясняет эксперт логику партийцев. Он также не считает, что кандидаты, успешно прошедшие онлайн-праймериз, не смогут привести своих избирателей на участки на «настоящих» выборах. «Даже уговаривать проголосовать онлайн обычно все равно приходится офлайн»,— отмечает господин Минченко. Открытая же модель, по его мнению, нужна партии, чтобы, как и раньше, внутриэлитные региональные конфликты разрешали избиратели.

Политолог Александр Пожалов тоже считает, что электронное голосование позволит ЕР усилить интернет-агитацию: «Пока в интернете преобладает оппозиционная повестка, а ведь одна из технологических задач праймериз — ранний захват "поля", в данном случае интернет-поля». А выбор в пользу открытой модели эксперт обосновывает «имиджевыми соображениями», ведь еще в 2016 году единороссы сделали «изюминкой» своей кампании именно праймериз по самой широкой модели, и в дальнейшем этот тренд только закреплялся.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что открытая модель нужна ЕР прежде всего для достижения одной из традиционных целей праймериз — досрочного старта избирательной кампании: «С этой точки зрения открытая модель дает больший резонанс. А онлайн-голосование в условиях пандемии точно не вызывает негатива, чего нельзя сказать о многодневном очном волеизъявлении».

По мнению политолога Глеба Кузнецова, открытая модель и электронное голосование выбраны единороссами для привлечения максимального количества людей и агитации, а также для демонстрации своей открытости: «Общая задача ЕР — с одной стороны, как можно больше потренировать свой актив и региональные отделения, а с другой — привлечь как можно больше избирателей к этим самым праймериз. Их электронный вид в XXI веке и во время пандемии — это требования момента».

Впрочем, некоторые эксперты в непубличных разговорах признают, что праймериз нередко подвержены манипуляциям, а их потенциальные победители становятся известны задолго до голосования. «В этом плане не важно, как их проводить — онлайн или вживую»,— говорит один из собеседников. С этим согласен и Александр Пожалов, считающий, что онлайн-формат не помешает ЕР мобилизовать свой электорат в пользу «нужных кандидатов»: «Более того, зависимым от начальства и самого кандидата сотрудникам может быть даже легче проголосовать за них онлайн, вместо того чтобы тратить время на поход на участок вживую».

Есть у электронного формата и еще одно неоспоримое преимущество перед традиционным волеизъявлением. Как поясняет источник “Ъ” в ЕР, оно «банально дешевле», чем организация очного голосования с избирательными участками и бюллетенями.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова