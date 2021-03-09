Дагестанские следователи идут по следам воды

В Дагестане возбуждено очередное уголовное дело по фактам массового пищевого отравления жителей республики. В Махачкале, по данным следствия, к врачам обратились около пятидесяти человек, у которых наблюдались признаки острой кишечной инфекции (ОКИ). Большинство из них дети. Только в этом году это уже четвертый подобный случай, еще несколько были зафиксированы в прошлом году. Каждый раз причиной отравления становилась питьевая вода.

Как сообщал “Ъ”, республиканское управление Следственного комитета России (СКР) по Дагестану возбудило уголовное дело в связи с массовым пищевым отравлением детей в Махачкале. 6 и 7 марта в республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек (из них 27 детей) с симптомами острой кишечной инфекции.

В сообщении пресс-службы управления уточняется, что дело возбуждено «по сообщению, распространенному в средствах массовой информации», по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) УК РФ. По поручению руководителя следственного управления Анатолия Щурова уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел.

Очаг инфекции следователи пока не установили. Нет ясности и у специалистов республиканского управления Роспотребнадзора. «По предварительным данным эпидемиологического расследования, единый фактор передачи инфекции не прослеживается,— сообщили в ведомстве.— Случаи заболевания зарегистрированы во всех трех районах Махачкалы». Сотрудники надзорного ведомства провели отбор проб водопроводной воды и биологического материала больных для исследования.

Статистика Роспотребнадзора и республиканского минздрава отличается от данных СКР — 24 заболевших (в том числе 22 ребенка) за три прошедших дня.

В управлении Роспотребнадзора посчитали необходимым уточнить также, что «уровень инфекционной заболеваемости Махачкалы не превышает средний многолетний уровень».

Власти в очередной раз рекомендовали жителям использовать только кипяченую или бутилированную воду.

Махачкала стала четвертой точкой на карте Дагестана, где в этом году была зафиксирована вспышка инфекции. В январе-феврале вспышки ОКИ возникали поочередно в Буйнакске, Хунзахском районе и в Каспийске. В каждом из этих случаев причиной отравления была загрязненная питьевая вода. А в прошлом году массовые отравления детей водой происходили в Кизляре, Махачкале и в Дербентском районе. Следствие в Кизляре, где в январе прошлого года в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, уже завершено.

Вспышка заболевания произошла из-за некачественного устранения прорывов водопроводной линии, сделало вывод следствие.

«Проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной сети водонасосной станции №4 города Кизляра»,— уточнила прокуратура республики. Надзорное ведомство внесло представление главе Кизляра и объявило предостережения руководителям городского ЖКХ, очистных сооружений и компании «Горводопровод». В отношении последней в суд было направлено семь исков.

В январе этого года уголовное дело в отношении бывшего и о. гендиректора ОАО «Горводопровод» Кизляра Александра Аржанухина, обвиненного в поставке загрязненной воды горожанам, было направлено в суд. По данным следствия, в октябре 2019 — январе 2020 года обвиняемый не провел ремонт водопровода во дворе многоквартирного дома на улице Победы в Кизляре. При этом он знал, что в поврежденный водопровод попадают канализационные стоки, и не выполнил предписание Роспотребнадзора об устранении нарушений. Обвинение ему было предъявлено по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Следствие по другим вспышкам ОКИ продолжается, сообщили “Ъ” в республиканском управлении СКР. Подозреваемым по одному из дел проходит и. о. директора МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов, по другим делам виновных еще предстоит определить.

Юлия Рыбина, Махачкала