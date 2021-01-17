В Буйнакске уже более 300 пострадавших от загрязнения центрального водопровода

Число обратившихся за медицинской помощью после отравления водой из центральной системы водоснабжения в дагестанском Буйнакске увеличилось до 303 человек, сообщили в мэрии города. Из них 239 — дети. Госпитализация потребовалась 199 горожанам.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 — дети. На сегодня в больнице остаются 70 пациентов, из которых 43 — дети. За последние сутки выписаны 34 (пациента.— “Ъ”), тогда как поступивших было 10. Уже наблюдается положительная динамика»,— приводит ТАСС сообщение мэрии города.

По результатам исследования в водопроводной воде в Буйнакске обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella), сообщало управление Роспотребнадзора по Дагестану. Издано постановление, запрещающее использовать питьевую воду, подаваемую централизованной системой водоснабжения в разводящую городскую сеть, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. В городе утвержден график подвоза питьевой воды населению с лабораторным контролем.