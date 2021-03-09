В Дагестане четвертый раз с начала года зафиксировано массовое отравление

Республиканское управление Следственного комитета России (СКР) по Дагестану возбудило уголовное дело в связи с массовым пищевым отравлением детей в Махачкале. За два дня, 6 и 7 марта, в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек с симптомами острой кишечной инфекции. Больше половины из них, 27 человек,— дети.

В сообщении пресс-службы управления уточняется, что дело возбуждено «по сообщению, распространенному в средствах массовой информации», по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) УК РФ.

Следователи устанавливают очаг инфекции. По поручению руководителя следственного управления Анатолия Щурова уголовное дело передано в третий отдел по расследованию особо важных дел.

По предварительным сведениям республиканского минздрава, состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. Причина отравления не установлена, однако, учитывая опыт предыдущих вспышек острой кишечной инфекции (ОКИ), населению рекомендовано использовать только кипяченую или бутилированную воду.

Только в нынешнем году это уже четвертое массовое отравление, зафиксированное на территории республики. Вспышки ОКИ возникали в Буйнакске, Хунзахском районе и в Каспийске. В каждом из этих случаев причиной отравления была загрязненная питьевая вода. Республиканское управление Следственного комитета России продолжает расследование инцидентов. В 2020 году в Дагестане тоже были зафиксированы массовые отравления детей в Махачкале и в Дербентском районе.

Юлия Рыбина, Махачкала