После массового отравления в Каспийске возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело после массового отравления людей в Каспийске.

Ранее сообщалось, за два минувших дня в Центральную городскую больницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, в том числе 26 детей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) УК РФ. По данным следствия, возраст детей, у которых зафиксированы симптомы пищевого отравления, колеблется от трех месяцев до 14 лет.

Юлия Рыбина, Махачкала