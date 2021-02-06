В Дагестане более 60 человек обратились к медикам с отравлением

Количество пациентов с признаками острой кишечной инфекции в Хунзахском районе Дагестана выросло до 64 человек, большинство — это дети школьного возраста из села Арани.

«На сегодня в стационаре Хунзахской ЦГБ с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировано восемь человек, из них пятеро — дети»,— сообщили в минздраве региона.

С 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 школьников в возрасте от семи до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела. Республиканское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Роспотребнадзор Дагестана установил водный путь передачи инфекции, возбудителем которой являются шигеллы дизентерии. «Специалистами произведен отбор проб питьевой воды, сырья, готовых блюд, рациона питания, смывов с оборудования и инвентаря, а также биологического материала от заболевших для проведения лабораторных исследований»,— сообщили ранее в ведомстве.

Работа школы-интерната в селе Арани временно приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий.