Больше, меньше и мягче

Проект реформирования футбольной Лиги чемпионов может быть согласован уже в ближайшие недели. Но изменения, как сказал глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли, могут коснуться не только собственно формата самого престижного клубного турнира мира, а затронуть также ключевые параметры футбольной индустрии — такие как трансферы (в виде ограничения переходов между топовыми клубами) и финансовый Fair Play (FFP), который предлагается сильно смягчить. Реформа может повлиять и на национальные первенства, многие из которых господин Аньелли считает чрезмерно раздутыми.

Президент туринского «Ювентуса», глава ECA Андреа Аньелли заявил на генеральной ассамблее ECA в понедельник, что согласование плана по реформированию Лиги чемпионов неизбежно и может случиться уже в ближайшие недели. При этом господин Аньелли рассказал о новых, ранее не становившихся достоянием общественности параметрах реформы, положения которой вступят в силу не ранее 2024 года. Так, он подтвердил, что ECA остановилась на варианте, предусматривающем отказ от нынешней схемы группового этапа Лиги чемпионов (восемь групп по четыре команды — по две сильнейших выходят в play-off) и переход на схему с 36 участниками, которые проведут по 10 матчей по швейцарской системе. Смысл ее в том, что в каждом туре, начиная со второго, пары соперников составляются так, чтобы между собой пересекались команды с наиболее близкими показателями.

Это позволяет, во-первых, избежать откровенно проходных игр, а во-вторых, ввести элемент непредсказуемости, поскольку участники не знают точно, с кем именно им придется играть в следующем матче.

Интриги добавит и «укрупнение» play-off. Фактически в него добавляется один раунд: в 1/8 финала напрямую выйдут 8 лучших клубов, а 16 следующих по рейтингу сыграют друг с другом за право присоединиться к ним. Добавим, что эта схема уже согласована с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Кроме того, еще в начале февраля она была одобрена всеми национальными ассоциациями, входящими в UEFA.

Но изменения, по всей видимости, затронут не только схему проведения турнира, а коснутся и других важнейших параметров футбольной индустрии. В рамках, как сказал Андреа Аньелли, «широкой реформы» предлагается, например, ограничить или даже запретить переходы футболистов между участниками Лиги чемпионов. По задумке главы ECA, топовые клубы смогут получать новых игроков только из команд, не представленных в турнире. Деталей плана он не сообщил. Очевидно, что такая кардинальная реформа требует тщательной проработки. Но, считает господин Аньелли, так или иначе с ценами на футболистов нужно что-то делать.

А запрет на прямые переходы между топ-клубами приведет к тому, что трансферы ценой в десятки, а то и сотни миллионов евро уйдут в прошлое.

Просто потому, что команды второго эшелона такими деньгами не располагают. При этом новшество способно дать небольшим клубам больше шансов на качественное комплектование.

В обоснование своей позиции Андреа Аньелли напомнил, что футбол тяжело переносит ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По грубым прикидкам, сказал он, за два неполных сезона, затронутых пандемией, потери клубов составили от €6,5 млрд до €8,5 млрд. Он отметил также, что почти в 360 клубах финансовое положение очень сложное, а на решение их проблем требуется около €6 млрд. «Но мы видим, что к футбольной индустрии значительный интерес проявляют крупные финансовые структуры. Такие как JP Morgan (в конце прошлого года сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес прорабатывает проект некоей Суперлиги, неподконтрольной UEFA, а JP Morgan якобы согласился открыть под проект кредитную линию на $6 млрд.— “Ъ”). Это значит, что они видят потенциал, возможность возврата инвестиций. Почему бы нам самим не перестроиться и не оставить прибыль себе?» — сказал Андреа Аньелли.

При этом сомнений в том, что перестраиваться нужно, у него нет. В противном случае футбол рискует потерять аудиторию. Глава ECA сослался на проведенные по заказу ECA исследования, которые показывают, что фан-база в мире сильно изменилась. Например, треть болельщиков поддерживают сразу два клуба. 10% фанов следят не за клубом, а за конкретным футболистом. Две трети следят за матчами, просто чтобы оставаться в тренде. Но что больше всего беспокоит — 40% лиц в возрасте от 16 до 24 лет футболом не интересуются вообще. «Это совсем не то, что было несколько лет назад»,— отметил глава ECA.

Причина такой трансформации фан-базы, считает Андреа Аньелли, в том, что, во-первых, футбола стало слишком много, во-вторых, в том, что множество матчей получаются скучными.

Отсюда он делает вывод о том, что недостаточно сделать более конкурентной только Лигу чемпионов. Нужно менять и национальные турниры. «В идеале мы хотим, чтобы треть сезона клубы были задействованы в европейских соревнованиях, две трети — в национальных. В Италии максимальное число матчей, выпадающих на команду,— 43. В Англии — 53. Это много. Думаю, нужно отказываться от лиг, в которых играет по 20 клубов»,— полагает Андреа Аньелли.

Наконец, президент «Ювентуса» хотел бы пересмотреть и формат контроля за финансовым состоянием клубов. Сейчас он осуществляется посредством FFP. Программа концентрируется исключительно на соотношении доходов и расходов за сезон (последние не должны превышать первые), что ставит клубы в довольно жесткие рамки. Андреа Аньелли хотел бы перейти при оценке финансового состояния клуба на использование более широкого параметра — балансовой отчетности, в которой учитываются активы, пассивы и обязательства клуба. Это заметно более мягкий вариант, который позволит клубам быть менее зависимыми от текущей конъюнктуры.

Александр Петров