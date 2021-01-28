Суперлига упускает главного

Глава Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA) Андреа Аньелли поддержал проект реформирования Лиги чемпионов, отметив, что еврокубковые турниры должны оставаться открытыми для всех. Заявление господина Аньелли, являющегося также президентом «Ювентуса», может оказать заметное влияние на перспективы реализации продвигаемого главой мадридского «Реала» Флорентино Пересом проекта неподконтрольной Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Суперлиги, объединяющей топовые европейские команды и фактически лишающей Лигу чемпионов смысла.

Проект Суперлиги, предполагающий фактическое обособление топ-клубов в отдельном, неподконтрольном UEFA турнире, похоже, лишился одного из наиболее влиятельных сторонников. В среду глава ECA, президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли на конференции Think Sport 2021 заявил, что поддерживает прорабатываемую UEFA реформу Лиги чемпионов, затеянную как раз в виде противовеса Суперлиге. Он отметил, что еврокубковые турниры должны оставаться открытыми для всех. «Как руководители индустрии мы должны сделать так, чтобы все базировалось на спортивном принципе. Не нужно концентрироваться исключительно на больших чемпионатах — английском, французском, немецком, испанском, итальянском. Мы должны гарантировать и другим первенствам адекватное представительство в еврокубках»,— сказал господин Аньелли. Фактически он повторил то, о чем неоднократно заявляло руководство UEFA, настаивающее на том, что создание любых закрытых лиг идет вразрез с принципами организации. А учитывая, что ранее именно Андреа Аньелли назывался одним из активных сторонников создания Суперлиги, можно сказать, что перспективы проекта, и без того неочевидные, теперь становятся совсем уж туманными.

Напомним, что в конце прошлого года Sky Sports сообщал, что ведущие европейские клубы разработали проект Суперлиги, в который планируется пригласить от 16 до 18 клубов. В качестве потенциальных участников назывались английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхем», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Турнир предполагается проводить по схеме, похожей на соревнования американских спортивных лиг — с долгим (около 30 матчей на каждую команду) регулярным первенством и кубковой частью. И якобы даже был найден инвестор в лице JP Morgan, согласившийся открыть кредитную линию на $6 млрд. В более поздних утечках отмечалось, что количество участников может быть увеличено до 20. При этом 15 мест на постоянной основе получат топ-клубы, а оставшиеся смогут получить команды, пробившиеся через национальные первенства. В качестве вдохновителя проекта назывался президент «Реала» Флорентино Перес. Впрочем, официально он это не подтверждал. А вот бывший президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу говорил, что «подписал» клуб для участия в новом турнире. Он даже оценивал потенциальную выгоду каталонцев от участия в проекте — до €800 млн в год.

Однако ситуация начала меняться не в пользу Суперлиги, после того как Международная федерация футбола (FIFA) и UEFA заняли непримиримую позицию по отношению к ней. В совместном заявлении этих организаций отмечалось, что клубы и футболисты, которые выступят в новом турнире, будут подвергнуты санкциям. В частности, игрокам пригрозили запретом на участие в чемпионатах мира и Европы. И, как сообщает Daily Mail, некоторые клубы уже без прежнего энтузиазма смотрят на проект. В частности, в начале недели отказался от участия в нем «Манчестер Юнайтед».

Все идет к тому, что UEFA удастся сохранить контроль над ситуацией. Хотя многое будет зависеть от того, как будет проведена реформа Лиги чемпионов. На данный момент, как отметил Андреа Аньелли, предпочтительным считается вариант, предложенный «Аяксом». Он предусматривает отказ от разбивки команд на группы. Вместо этого 32 клуба для определения участников play-off проведут по десять матчей по так называемой швейцарской системе, активно применяемой в шахматах. Суть ее сводится к тому, что в каждом туре, начиная со второго, пары соперников составляются таким образом, чтобы между собой пересекались команды с наиболее близкими показателями. Это позволяет, во-первых, избежать откровенно проходных игр, во-вторых, ввести элемент непредсказуемости, поскольку участники не знают точно, с кем именно им придется играть в следующем матче. Кроме того, отметил Андреа Аньелли, такая система является легко масштабируемой — добавление или исключение из турнира даже нескольких клубов не требует пересмотра формата.

Впрочем, какие-то элементы проекта Суперлиги реформированная Лига чемпионов все же может взять. Так, господин Аньелли особо подчеркнул, что требуется усилить «стабильность участия» в турнире, явно намекая на то, что топ-клубы должны получить некие преференции. Кроме того, глава ECA считает, что любые изменения формата Лиги чемпионов предварительно должны быть одобрены Генеральной ассамблеей ECA.

Александр Петров