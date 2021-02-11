Лиге добавят чемпионов

Национальные футбольные ассоциации одобрили первую в истории Лиги чемпионов радикальную реформу турнира, план которой предложил Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Уже в 2024 году он приобретет новый облик. Число участников основной стадии еврокубка увеличится на четыре за счет клубов из сильнейших лиг, а число матчей в рамках соревнований благодаря применению на элитном уровне использующейся только в шахматах швейцарской системы вырастет почти вдвое. UEFA рассчитывает, что это приведет и к росту доходов от турнира.

О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций представил руководителям 55 национальных федераций разработанный им проект реформы Лиги чемпионов, сообщил ряд источников. Sky Sports, рассказывая о подробностях презентации, утверждает, что она проходила в режиме конференц-колла, длилась около двух часов, а председательствовал на мероприятии непосредственно президент UEFA Александр Чеферин. Проект, как утверждает ресурс, «не встретил возражений» со стороны участников совещания, получив, по сути, единодушную поддержку, а атмосфера во время переговоров описывается как «позитивная».

Таким образом, реформе фактически дан зеленый свет. Окончательное решение о ее осуществлении — прерогатива исполкома UEFA.

Источники считают, что запуск Лиги чемпионов в измененном формате, намеченный на 2024 год, будет санкционирован уже на апрельском его заседании.

Что касается аспектов реформы, на которых сделал акцент Александр Чеферин во время заседания, то, по данным Sky Sports, это прежде всего выгоды для клубов от нового формата главного еврокубка. Он является своего рода ответом UEFA на появившуюся в прошлом году новость о придуманной топовыми клубами для самих себя Суперлиге с 16 или 18 участниками в качестве альтернативы Лиге чемпионов. Турнир планировалось проводить по схеме, похожей на соревнования американских спортивных лиг,— с долгим (около 30 матчей на каждую команду) регулярным первенством и кубковой частью. В качестве вдохновителя проекта в сообщениях указывался президент «Реала» Флорентино Перес, а потенциального инвестора — JP Morgan, якобы согласившийся открыть кредитную линию на $6 млрд. Международная федерация футбола (FIFA) и UEFA заняли непримиримую позицию по отношению к Суперлиге. В совместном заявлении этих организаций отмечалось, что клубы и футболисты, которые выступят в турнире, будут подвергнуты санкциям. А глава Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA), президент «Ювентуса» Андреа Аньелли признался, что поддерживает прорабатываемую UEFA реформу Лиги чемпионов, затеянную в виде противовеса Суперлиге.

Реформы, инициированные головной континентальной футбольной структурой, выглядят довольно радикальными. Количество участников основной стадии увеличится с 32 команд до 36, а четыре «лишних» слота будут заполнены представителями «большой пятерки»: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Причем UEFA хочет заполнять их, предоставляя wild card клубам не по итогам национальных соревнований, а благодаря «историческому бэкграунду».

Следовательно, у наиболее известных грандов фактически не будет шанса проскочить мимо Лиги чемпионов даже в случае грандиозного провала во внутренних соревнованиях, а сам турнир приобретет черты «полузакрытого».

От разбивки команд на группы UEFA отказывается. Вместо них для определения участников play-off появится турнир по швейцарской системе, активно применяемой на элитном уровне лишь в шахматах. Суть ее сводится к тому, что в каждом туре начиная со второго пары соперников составляются таким образом, чтобы между собой пересекались команды с наиболее близкими показателями. Это позволяет, во-первых, избежать откровенно проходных игр, а во-вторых, ввести элемент непредсказуемости, поскольку участники не знают точно, с кем именно им придется играть в следующем матче.

Интриги добавит и «укрупнение» play-off.

Фактически в него добавляется один раунд: в 1/8 финала напрямую выйдут восемь лучших клубов, а 16 следующих по рейтингу сыграют друг с другом за право присоединиться к ним.

Эти новшества приведут к резкому скачку количества матчей в рамках Лиги чемпионов. Перед play-off каждый клуб проведет их по десять вместо шести нынешних, а в общей сложности игр в розыгрыше будет 225 вместо 125 при существующем формате. UEFA рассчитывает, что «уплотнение» календаря Лиги чемпионов позволит заключить более выгодные телеконтракты, а следовательно, существенно увеличить доходы и полагающиеся участникам бонусы.

Алексей Доспехов