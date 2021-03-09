Пациенты госпиталя Тетюхина пожаловались Евгению Куйвашеву на отсутствие квот на лечение

Пациенты Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В письме (есть в распоряжении “Ъ-Урал”) пациенты попросили губернатора помочь с получением квот на оказание высокотехнологической медицинской помощи.

Свои подписи под письмом поставили почти 400 человек. В нем говорится, что с 2019 года пациенты госпиталя состоят в листе ожидания на эндопротезирование коленных суставов, ревизионное эндопротезирование и пластику крупных суставов. При этом в 2020 и в 2021 годах региональный минздрав не выделил квоты на оказание данной медпомощи. По словам пациентов, для некоторых из них ситуация с отсутствием квот может обернуться инвалидностью.

Ранее аналогичное письмо Евгению Куйвашеву направляли сотрудники госпиталя. В письме они указали, что свердловский минздав не выделил квоты в 2020 и 2021 годах, чем «препятствовал предоставлению медицинской помощи жителям региона и реализации ими своих конституционных социальных прав». Кроме того, по мнению сотрудников госпиталя, «деструктивные и дискриминационные» решения чиновников направлены на ликвидацию госпиталя Тетюхина.

Как сообщала пресс-служба министерства здравоохранения региона, с 2019 года финансирование высокотехнологичной помощи по программе госгарантий происходит из федерального бюджета по заявке госпиталя. В 2020 году по заявке УКЛРЦ выделили 1,1 тыс. квот на эндопротезировние коленных суставов, решение о заявке в 2021 году ожидается в марте.

Михаил Мананников