Сотрудники госпиталя Тетюхина пожаловались Евгению Куйвашеву на отсутствие квот на лечение пациентов

Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву открытое письмо (есть в распоряжении “Ъ-Урал”). В нем работники попросили главу региона помочь в получении квот на оказание высокотехнологической медицинской помощи.

По словам авторов письма, в ноябре прошлого года УКЛРЦ заявил о готовности выполнить в 2021 году 1 555 госпитализаций с оказанием высокотехнолгичной медицинской помощи, включающей первичное эндопротезирование коленного сустава, ревизионное эндопротезирование, пластику крупных суставов. К концу февраля текущего года в листы ожидания по травматологии и ортопедии были включены 996 пациентов с длительностью ожидания от трех месяцев до полутора лет.

«Однако свердловский минздрав годовые квоты на оказание помощи не выделил ни в 2020 году, ни в текущем. Как выяснилось, выделение квот даже не планировалось. Предложения УКЛРЦ на 2021 год по развитию медпомощи по направлениям оперативной деятельности (оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием абляционных технологий, инвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее гинекологическое лечение) министерством также полностью проигнорированы»,— подчеркивается в сообщении, под которым подписались 205 человек.

УКЛРЦ был открыт в августе 2014 года на принципах государственно-частного партнерства с правительством области. Миллиардер Владислав Тетюхин — бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма» вложил в строительство этого центра 3,3 млрд руб. личных средств. Основная работа госпиталя связана с ортопедией и вертебрологией: здесь проводятся высокотехнологичные операции по эндопротезированию суставов. После смерти господина Тетюхина в августе 2019 года центру было присвоено имя мецената.

По мнению авторов письма, развитие УКЛРЦ в течение последних лет ограничивали «разрушительные и дискриминационные решения министерства здравоохранения Свердловской области, которые препятствуют предоставлению медицинской помощи жителям региона и реализации ими своих конституционных социальных прав».Сотрудники полагают, что «деструктивные и дискриминационные» решения чиновников направлены на ликвидацию госпиталя Тетюхина.

«Замена высокотехнологичных видов оперативных вмешательств, проводимых центром, на более простые неизбежно приведет к потере достигнутых компетенций и авторитета, неэффективному использованию имеющихся ресурсов, деградации комплекса. Мы также выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с возможной утратой работы, тревогу за свою дальнейшую профессиональную судьбу, благополучие наших семей»,— отмечают авторы письма, подчеркивая, что за последние годы в связи с «внушающими полную неуверенность в завтрашнем дне» решениями свердловского минздрава из УКРЛЦ уволились около 40 высококвалифицированных врачей, а также приостановлено оказание ряда направлений медпомощи.

Проблемы с получением квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи возникают у госпиталя Тетюхина уже не первый год. Так, в 2017 году центр сообщал о том, что несколько лет подряд он не мог обеспечить полную загрузку из-за нехватки федеральных квот на высокотехнологичные операции. В 2019 году сотрудники медучреждения жаловались Евгению Куйвашеву на снижение на 25% планового задания по операциям и невыплату примерно 11 млн руб. по программе ОМС.

Анастасия Реутова