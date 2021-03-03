Долю выписывают из госпиталя

Правительство Свердловской области и принадлежащая ему Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) возобновили переговоры с наследниками Владислава Тетюхина о возвращении займа в размере 1,2 млрд руб., выделенного из бюджета на строительство госпиталя в Нижнем Тагиле. Один из вариантов погашения долга — передача 25,6% акций компании-собственника госпиталя на баланс области. Против этого выступают наследники господина Тетюхина. Власти пока рассчитывают решить вопрос в досудебном порядке, но не исключают предъявления иска.



Как рассказал “Ъ-Урал” собеседник в правительстве региона, областные власти, КРСУ и наследники Владислава Тетюхина до сих пор не могут договориться о возвращении займа, который область в 2013 году выделила на строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ, Нижний Тагил). Госпиталь был построен на средства бывшего гендиректора и совладельца корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина (скончался в апреле 2019 года). Общий объем инвестиций составил около 5 млрд руб., из них 1,2 млрд руб. были выделены АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (ему принадлежит УКЛРЦ) из бюджета региона через КРСУ. Ранее корпорация несколько раз давала отсрочку госпиталю на возвращение долга.

На прошлой неделе стороны вернулись к обсуждению этого вопроса. Однако теперь, как рассказал собеседник “Ъ-Урал”, КРСУ настроена вернуть долг через суд. Договориться с наследниками господина Тетюхина у властей не получается, отметил собеседник. В КРСУ отказались от комментариев до принятия окончательного решения. В госпитале свою позицию пока не комментируют.

Первый заместитель губернатора Александр Высокинский подтвердил “Ъ-Урал” факт переговоров, подчеркнув, что по закону регион обязан вернуть средства, выделенные из бюджета.

«Согласно бюджетному кодексу, все государственные деньги, затраченные на оплату работ или услуг, в итоге должны встать на учет в региональную казну. В виде зданий, сооружений или в виде акций. Бюджет не может выделить средства и забыть про них»,— рассказал Александр Высокинский.

В департаменте информационной политики региона “Ъ-Урал” пояснили, что в ходе переговоров стороны хотели бы прийти к единой позиции по этому вопросу. «Самым правильным путем здесь видится заключение досудебного соглашения. В том случае, если этого не удастся достичь, корпорация будет вынуждена обратиться в суд, так как этого требует закон»,— рассказали в департаменте, добавив, что судебный порядок разрешения спора не исключает возможности добровольного возврата займа госпиталем.

В департаменте подчеркнули, что возврат долга через суд не повлечет негативных последствий для осуществления непосредственно медицинской деятельности госпиталя.

Заем выдавался АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий», который является владельцем имущества и не оказывает медуслуг. Весь медицинский штат числится в ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр».

Предыдущие договоренности по возвращению займа были достигнуты осенью 2019 года. Как писало агентство РБК-Екатеринбург, КРСУ составила допсоглашение к договору о займе, по которому долг должен был быть погашен к марту 2020 года (в виде денег или передачи доли). Проблема с передачей доли заключалась в недостаточности средств госпиталя. Чтобы передать долю равную 1,2 млрд руб., АО «Госпиталь ВИТ» нужно увеличить уставной капитал до суммы не менее 3,9 млрд руб. По итогам 2019 года, активы госпиталя составили 1,54 млрд руб., уставной капитал составлял 12,3 млн руб., следует из данных Kartoteka.ru. По закону об акционерных обществах, компания может увеличить уставной капитал только на 1,53 млрд руб. (разница между объемом активов и суммой уставного капитала). Этого будет недостаточно. Предполагалось, что в этой ситуации госпиталь мог увеличить активы за счет денежной массы либо переоценки активов. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2019 года этого не произошло.

Татьяна Дрогаева