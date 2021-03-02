Свердловский минздрав прокомментировал жалобы госпиталя Тетюхина на отсутствие квот

Министерство здравоохранения Свердловской области прокомментировало открытое письмо сотрудников Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле. Ранее медики попросили губернатора Евгения Куйвышева помочь в получении квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В письме говорилось, что свердловский минздав не выделил квоты в 2020 и 2021 годах, чем «препятствовал предоставлению медицинской помощи жителям региона и реализации ими своих конституционных социальных прав».

Как сообщила пресс-служба регионального минздрава, УКЛРЦ — частная организация, которая является участником территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Поэтому часть медуслуг госпиталя оплачивается по полису ОМС. При этом с 2019 года финансирование высокотехнологичной помощи по программе госгарантий происходит из федерального бюджета по заявке госпиталя.

По данным минздава Свердловской области, в 2020 году по заявке УКЛРЦ выделили 1,1 тыс. квот на эндопротезировние коленных суставов, решение о заявке в 2021 году ожидается в марте. «Региональными властями всегда проводился большой объем работы по презентации возможностей центра в других регионах России и за рубежом — для привлечения новых пациентов и финансирования. Кроме того, с руководством госпиталя велись консультации о диверсификации профиля деятельности, что положительно бы сказалось на экономике проекта»,— добавили в пресс-службе министерства.

Проблемы с получением квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи возникают у госпиталя Тетюхина не первый год. В 2017 году госпиталь сообщал, что несколько лет подряд он не мог обеспечить полную загрузку из-за нехватки федеральных квот на высокотехнологичные операции. В 2019 году сотрудники медучреждения жаловались Евгению Куйвашеву на снижение на 25% планового задания по операциям и невыплату примерно 11 млн руб. по программе ОМС. В опубликованном ранее письме говорилось, что из-за решений свердловского минздрава за последние годы из центра уволились около 40 высококвалифицированных врачей, ряд направлений медпомощи приостановили.

Михаил Мананников