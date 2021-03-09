Товарно-денежное повышение

Кредиты на приобретение товаров в торговых точках одними из последних на рынке в феврале восстановились до уровня, который был до пандемии. Однако произошло это в первую очередь за счет роста среднего чека кредита из-за повышения цен на товары. На перспективы сегмента участники рынка и эксперты также смотрят без особого оптимизма: доходы населения продолжают снижаться, потребители откладывают покупки, растет конкуренция со стороны кредитных карт.

В феврале 2021 года было выдано POS-кредитов на 24,2 млрд руб., следует из данных аналитического агентства Frank RG. Этот показатель соответствует уровню февраля прошлого года (24,3 млрд руб.). В период действия жестких карантинных ограничений сегмент демонстрировал сильное падение — почти на 65% в прошлом марте.

Восстановление началось в июле, когда часть ограничений была снята. После традиционного всплеска выдач в декабре в январе начался отскок. За месяц выдачи составили 25,1 млрд руб. (в январе 2020 года — 27,3 млрд руб.). И лишь в феврале удалось догнать прошлогодний уровень.

Если в июне оформить POS-кредит готовы были лишь 15% клиентов, то в начале 2021 года уже 40% допускали эту мысль, говорит гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. В период кризиса, добавляет эксперт, покупка в кредит позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет, не ограничивая себя в нужных приобретениях при условии, что долговая нагрузка находится в пределах приемлемых значений.

Но, сходясь во мнении, что рынок восстановился, его участники и эксперты предостерегают от излишнего оптимизма: доходы населения падают, соответственно, потребители откладывают покупки, кроме самых необходимых.

«Сравнивая динамику 2020 и 2021 годов можно точно сказать, что объемы рынка достигли показателей прошлого года,— отмечают в ОТП-банке.— Однако количество заявок на кредиты в торговых сетях показывает снижение, в то время как объем выдач растет из-за повышения стоимости товаров примерно на 15%».

Кроме того, меняются и сегменты, где POS-кредитование наиболее востребовано. «Товарные категории внутри сегмента показывают разную динамику. Кредитование бытовой электроники растет опережающими темпами, люди больше времени стали проводить дома, занялись обустройством быта,— поясняет директор департамента развития бизнеса ХКФ-банка Владимир Борисенко.— Мобильная связь восстанавливается медленнее. Это высокорисковый сегмент, кроме того, мобильный телефон — элемент имиджа, а в условиях удаленной работы важность этого снизилась. А туризм пока совсем не восстановился».

Изменение поведения потребителей после пандемии, как и ее экономические последствия будут определять тенденции развития сегмента в 2021 году. Одним из драйверов роста рынка POS-кредитования могут стать стройматериалы, ведь в 2020 году россияне активно оформляли ипотеку, а значит, придет время делать ремонт, полагают в ОТП-банке.

Но, уточняет господин Борисенко, говоря о прогнозах на 2021 год, не стоит забывать, что на него будет существенно давить текущая долговая нагрузка: клиенты продолжают активно оформлять ипотеку и автокредиты (см. “Ъ” от 2 и 20 февраля) и, соответственно, будут взвешенно оценивать, стоит ли им брать на себя дополнительные кредиты. Кроме того, отмечает топ-менеджер, в 2021 году продолжится диверсификация POS-каналов. Господин Кудряков добавляет, что сохраняется тенденция по сокращению доли POS-кредитования из-за конкуренции с кредитными картами, не позволяя ему показывать рост.

Полина Трифонова