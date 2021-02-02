Принцип заимодатский

Банкиры решили поддержать интерес к ипотеке, долги населения по которой уже превысили 9 трлн руб. В конце января—начале февраля ряд крупных кредитных организаций либо продлили декабрьские акционные программы, либо улучшили условия кредитования. Несмотря на рекордный объем выдач в декабре, банкиры все еще видят на рынке платежеспособный спрос и все активнее борются за качественных заемщиков.

Сбербанк 1 февраля сообщил о пролонгации акции, которая позволяет снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта (п. п.) при использовании сервиса «Электронная регистрация». В этот же день ВТБ снизил с 30% до 20% первый взнос на ипотеку по двум документам (паспорт и СНИЛС). В конце января Райффайзенбанк и Юникредит-банк опустили ставки по ипотеке — на 0,10 п. п. и на 0,2–0,6 п. п. соответственно.

Банк «Дом.РФ» продлил новогоднюю акцию со снижением ставок на 0,5 п. п. по ипотеке до конца февраля, банк «Россия» увеличил сумму кредитования по «военной ипотеке», а Совкомбанк, не проявлявший ранее активной динамики в ипотечном сегменте (за январь—ноябрь 2020 года портфель вырос на 9%), запустил рефинансирование.

«В период пандемии даже при снижении ограничительных мер важно предоставлять клиентам сервисы, позволяющие и мотивирующие по возможности полностью исключить посещение публичных мест»,— говорят в Сбербанке. В ВТБ считают, что спрос на ипотеку сохраняется, поэтому нужно «повышать ее доступность» и упрощать процесс «для тех, кто хочет оперативно получить одобрение кредита без предоставления документов о доходе и занятости за сутки».

Потенциал спроса далеко не исчерпан, соглашается директор ипотечного бизнеса банка «Дом.РФ» Игорь Ларин. «В новом году мы наблюдаем сохраняющуюся динамику роста <…>, ожидаем, что до конца февраля условиями нашей акции воспользуются заемщики, которые перенесли решение по улучшению жилищных условий на начало года»,— добавил он. «Мы ожидали, что банки начнут снижение ставок в январе, и решили сыграть на опережение»,— говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

В Совкомбанке более 8 млн клиентов, и часть из них имеют ипотечные кредиты в сторонних банках.

«Ранее мы не имели возможности предложить этой категории клиентов полностью перейти на обслуживание в банк,— объясняет его директор по залоговому кредитованию Артем Языков.— С программой рефинансирования ипотеки это стало доступным».

Изменения в условиях кредитования связаны с конкурентной борьбой за долю рынка в ипотечном сегменте, где эластичность спроса крайне высокая, отмечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. «Ипотека сегодня — драйвер кредитной розницы, который позволяет банкам наращивать портфель,— поясняет он.— Почему это происходит именно сейчас? Ипотека — это самый чувствительный к ставке продукт среди остальных кредитов: большие суммы, длинные сроки. Поэтому любое движение ставки влияет на ежемесячный платеж».

При этом банки довольно жестко конкурируют между собой. По словам господина Грибанова, весь выигрыш от снижения ставок по депозитам в первую очередь находит отражение в снижении ставок по ипотеке, но значительного потенциала для этого сейчас нет. Эксперт полагает, что после завершения госпрограммы льготной ипотеки 1 июля возможно снижение платежеспособного спроса.

Традиционно максимумы ипотечных выдач приходятся на конец года, затем в январе—феврале, как правило, наблюдается спад, добавляет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. «Поэтому банки для поддержания спроса на ипотечные продукты продляют акции и снижают ставки»,— заключает она. Акционное движение среди банков неоднородно, это можно назвать «маркетинговой нестабильностью», но еженедельная средняя ставка предложения, по данным «Русипотеки», пока не меняется, говорит главный эксперт компании Сергей Гордейко.

В целом для банков ситуация остается стабильной. Ипотека — залоговый продукт, в прошлом году рост цен на недвижимость привел к тому, что сумма кредита осталась прежней, а стоимость залога подорожала, поясняет Юрий Грибанов, это укрепило позиции банков с точки зрения потенциальных рисков.

Ольга Шерункова