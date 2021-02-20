Автокредиты проехались по январю

Традиционно январь является низким сезоном на рынке автокредитования, но не в этом году. По итогам января 2021 года было выдано автокредитов на сумму 46,4 млрд руб. Это на 15,5% больше, чем в январе 2020 года. Причины такого ажиотажа — реализация отложенного спроса и опасения роста цен на автомобили. Однако ожидать, что столь высокий спрос сохранится в течение всего года, не стоит: доходы населения снижаются, а перспективы продления программы льготного автокредитования и выделения дополнительных лимитов по ней пока под вопросом.

“Ъ” ознакомился с данными Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ, единственное располагает данными Сбербанка) по автокредитованию в текущем году. Согласно им, в январе 2021 года было выдано 51,5 тыс. автокредитов на сумму 46,4 млрд руб., что на 13% по числу кредитов и на 15,5 % в денежном выражении больше, чем в январе 2020 года. Это необычный показатель для января, обычно первый месяц года — низкий сезон на рынке автокредитования после ажиотажных продаж в декабре.

Причины — реализация отложенного спроса, опасения потребителей дальнейшего роста цен на автомобили и возобновление программ льготного кредитования, сходятся во мнении банки и эксперты. Рост объема автокредитования в январе (в сравнении с январем 2020 года) может быть связан с реализацией отложенного спроса, который на фоне дефицита предложения на рынке все еще не удовлетворен, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Кроме того, на рынок могли досрочно выйти покупатели, ожидавшие дальнейшего подорожания автомобилей, добавляет он. «Начиная с четвертого квартала 2020 года рынок продажи автомобилей стал не клиентским, а дилерским. Дефицит машин приводит к тому, что условия диктуют продавцы,— говорит руководитель управления автокредитования банка "Тинькофф" Кирилл Григорьев.— Соответственно, выбирая между тем, чтобы продать авто за наличные или продать в кредит, дилеры склоняются ко второму варианту». «Рост продаж в январе 2021 года по сравнению с 2020 годом в первую очередь связан с возобновлением с 1 января государственных программ льготного автокредитования: в декабре 2020 года госпрограммы были приостановлены, и часть клиентов отложила покупку в надежде на их возобновление с начала года»,— добавляет начальник управления продуктовой политики департамента розничного автокредитования Русфинанс-банка Алексей Бессонов. Однако на данный момент лимиты на автокредитование в рамках господдержки на рынке практически исчерпаны, подчеркивает представитель ВТБ: сейчас банки ожидают официального уведомления со стороны министерства о продлении ее сроков и выделении дополнительных средств. «С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения»,— уверены в банке.

Эксперты осторожны в оценках перспектив рынка в 2021 году: слишком много факторов неопределенности. «Динамика автокредитования в 2021 году будет зависеть от объемов продаж на авторынке, но на фоне снижения доходов населения даже в случае реализации пессимистичного прогноза по рынку сегмент автокредитов может показать небольшой прирост в сравнении с прошлым годом»,— уверен господин Лопатин. «Тем не менее в текущем году ВТБ ожидает роста рынка за счет пролонгации действующей госпрограммы, отсутствия локдауна и развития кредитования в сегменте автомобилей с пробегом»,— поясняют в пресс-службе банка.

Однако маловероятно, что выпавший объем из-за исчерпания лимитов по самым популярным сегментам госпрограммы льготного автокредитования (см. “Ъ” от 17 февраля) может быть компенсирован партнерскими льготами кэптивных банков автопроизводителей. Скорее на данный момент следует ожидать продления госпрограмм, считают участники рынка. При этом основным драйвером в автокредитовании является в первую очередь скорость восстановления экономики и покупательской способности, заключает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин.

Полина Трифонова