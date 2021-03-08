Глава комитета Госдумы назвал блокировку материалов СМИ в Facebook угрозой нацбезопасности

Блокировка социальной сетью Facebook публикаций российских СМИ, основанных на данных правоохранительных органов, лишает россиян доступа к важной информации, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его мнению, это создает угрозу национальной безопасности. Ранее блокировке подверглись публикации ряда СМИ на основе релиза ФСБ.

«Такие действия создают угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов. Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться»,— приводит слова депутата его пресс-служба (цитата по ТАСС). Господин Пискарев считает произошедшее «не просто грубым актом цензуры, но прямым вмешательством во внутренние дела нашей страны».

В марте 2016 года Facebook объявил, что начал тестировать способы борьбы с фейковыми новостями. В меню соцсети появилась возможность пожаловаться на потенциально фейковую новость. Такие публикации передаются на проверку в сторонние организации. В марте 2020 года Facebook запустил программу фактчекинга контента на Украине. Партнерами компании стали украинские организации VoxCheck и StopFake.

«Хотелось бы услышать от руководства соцсети ответ на вопрос, означает ли данная блокировка материалов, распространенных в СМИ российскими спецслужбами для информирования своих граждан, что Facebook поддерживает действия экстремистских неонацистских групп на территории России?» — задался вопросом Василий Пискарев. Он подчеркнул, что «такие действия неприемлемы и должны получить оценку в соответствии с российским законодательством».

Facebook заблокировал пост со ссылкой на материал “Ъ” от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц» (МКУ). Эту информацию соцсеть пометила как ложную. О блокировке статей о задержании радикалов также сообщили ТАСС, РБК и «Ведомости». Материалы были написаны на основе официального релиза ФСБ и СКР. По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, группу МКУ в 2018 году создал житель Украины Егор Краснов.

Блокировку соцсетью Facebook материалов российских СМИ уже осудил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты намерены «предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного», а также обсудить вопрос на международном уровне.

Подробнее о задержании участников группировки читайте в публикации “Ъ” «Экстремизм нашли на заборе».