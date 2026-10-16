Синоптики предупредили жителей Москвы о заморозках после теплых выходных

«Сегодня-завтра в Москве будет тепло — 15-17 градусов, что близко к абсолютному максимуму — в разные годы в эти дни были 18 с небольшим градусов в столице. По области ожидается 14-19 градусов тепла», — сказала Людмила Паршина.