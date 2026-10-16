Синоптики предупредили жителей Москвы о заморозках после теплых выходных
После теплых выходных, когда температура приблизится к рекордным значениям, в столичном регионе ожидается резкое похолодание и ночные заморозки. Об этом «Интерфаксу» сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Сегодня-завтра в Москве будет тепло — 15-17 градусов, что близко к абсолютному максимуму — в разные годы в эти дни были 18 с небольшим градусов в столице. По области ожидается 14-19 градусов тепла», — сказала Людмила Паршина.
«Дальше погода будет определяться антициклоном над северо-западными регионами европейской территории, он холодный. 20 октября ночью — минус два - плюс три, днем — 6-11 градусов, переменная облачность, без осадков», — пояснила синоптик.