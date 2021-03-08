Володин обсудит блокировку материалов СМИ на Facebook с зарубежными коллегами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил блокировку социальной сетью Facebook материалов российских СМИ. По его словам, депутаты намерены «предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного», а также обсудить вопрос на международном уровне.

Накануне Facebook заблокировал доступ к информационным материалам о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц» (МКУ). Под блокировку попала в том числе публикация “Ъ”.

«Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. <…> Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее также поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ»,— сказал господин Володин.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что предложения по борьбе с «беспределом глобальных IT-компаний» сейчас вырабатываю во многих странах, в частности, в Италии, Австралии и Индии. «Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета»,— уточнил Вячеслав Володин. Председатель Госдумы добавил, что тема «станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран».

Напомним, помимо статьи “Ъ” под блокировку попали материалы РБК, ТАСС и других изданий. Отметим, что доступ к посту со ссылкой на расширенный материал “Ъ” Facebook не ограничивал. Роскомнадзор потребовал от социальной сети восстановить доступ к информационным материалам.

В материалах сообщалось, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. На сайте СКР говорилось, что группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц. Сообщения были удалены Facebook на основе выводов, сделанных украинской фактчекинговой платформой StopFake, которая заявила, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Подробнее о задержании участников группировки — в материале “Ъ” «Экстремизм нашли на заборе».