Песков оценил слова Трампа о переговорах по Украине без участия Зеленского
Песков: обсуждать урегулирование без руководства Украины невозможно
В Кремле согласны с мнением президента США Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский не настроен на мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он исключил возможность переговоров без участия нынешних представителей официального Киева.
«Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно», — сказал господин Песков на брифинге.
На вопрос о том, готова ли Москва обсуждать мирное соглашение без участия украинского руководства, он ответил отрицательно: «При всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно».