Банк России уличил главу УК «Кинетик Капитал» в манипулировании акциями и ОФЗ
Банк России (ЦБ) установил факт манипулирования при совершении сделок гендиректором ООО «Кинетик Капитал» Вадимом Соломахиным с акциями российских компаний и облигациями федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
По данным ЦБ, в первом квартале 2026 года господин Соломахин совместно с компанией, которая осуществляла доверительное управление активами ЗПИФа «Кинетик Портфельный», совершали операции с акциями Сбербанка, Совкомбанка и «Сургутнефтегаза», а также с ОФЗ.
Как отмечает регулятор, такие сделки «привели к существенным отклонениям цены и объема торгов указанными финансовыми инструментами от уровня, который сформировался бы без них». Вадим Соломахин через личный брокерский счет покупал и продавал ценные бумаги по рыночной цене, а затем «выставлял заявки на совершение сделок обратной направленности по цене выше (ниже) цены покупки (продажи)», указали в ЦБ.
Господин Соломахин провел более 120 аналогичных сделок между личным торговым счетом и счетом доверительного управляющего, из-за чего компания получила убыток, а он сам — соответствующий доход.
Глава «Кинетик Капитал» нарушил запрет, установленный ч. 2 ст. 6 ФЗ № 224 (неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком). ЦБ направил ему предписание. Профессиональных участников рынка и организаторов торговли призвали приостановить операции по брокерским счетам Вадима Соломахина. Данные о нарушении переданы в правоохранительные органы.