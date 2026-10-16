Банк России уличил главу УК «Кинетик Капитал» в манипулировании акциями и ОФЗ

Как отмечает регулятор, такие сделки «привели к существенным отклонениям цены и объема торгов указанными финансовыми инструментами от уровня, который сформировался бы без них». Вадим Соломахин через личный брокерский счет покупал и продавал ценные бумаги по рыночной цене, а затем «выставлял заявки на совершение сделок обратной направленности по цене выше (ниже) цены покупки (продажи)», указали в ЦБ.