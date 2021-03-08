Захарова призвала выработать международно-правовой подход к регулированию интернета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости международно-правового подхода к регулированию интернета на фоне блокировки публикаций российских СМИ социальной сетью Facebook. Госпожа Захарова отметила, что западные интернет-гиганты (такие как Facebook, Twitter и Google) «оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются».

Вчера, 7 марта, Facebook заблокировал доступ к информационным материалам о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц». Под блокировку попала публикация “Ъ”. Также о блокировке статей сообщили ТАСС, РБК и «Ведомости». Материалы были написаны на основе официального релиза ФСБ и СКР.

«Все это требует регулирования. Всем этим сейчас занимаются наши законодатели и соответствующие органы. Мы считаем, что должен быть какой-то общий международно-правовой подход к регулированию интернета»,— сказала госпожа Захарова в интервью «РИА Новости».

Мария Захарова отметила, что Россия давно сталкивается с блокировками аккаунтов, материалов и страниц. «Много лет мы предлагаем инициативу в сфере международной информационной безопасности. И сейчас о такой инициативе было объявлено. Совет федерации Федерального собрания Российской Федерации выпустил специальное обращение к руководителям международных организаций о необходимости выработки общих подходов и недопустимости многопрофильного давления интернет-платформ западных, в первую очередь американских. Потому что все сконцентрировано в принципе в большинстве своем именно в Соединенных Штатах Америки. Потому что это действительно наступление на свободу слова»,— сообщила она.

Интернет-гиганты, по словам госпожи Захаровой, «себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которые вы называете интернет-гигантами». Они зачастую не подчиняются, а «иногда напрямую нарушают, и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо».

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети восстановить доступ к информационным материалам. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил блокировку социальной сетью Facebook материалов российских СМИ. Он сообщил, что депутаты намерены «предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного», а также обсудить вопрос на международном уровне.

В материалах сообщалось, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. На сайте СКР говорилось, что группировка состояла из трех человек 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц. Сообщения были удалены Facebook на основе выводов, сделанных украинской фактчекинговой платформой StopFake, которая заявила, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Подробнее о задержании участников группировки — в материале “Ъ” «Экстремизм нашли на заборе».