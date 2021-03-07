Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook восстановить доступ к информационным материалам о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц» (МКУ), опубликованным в российских СМИ. Материалы были написаны на основе релиза ФСБ. Под блокировку попали статьи “Ъ”, РБК, ТАСС и других изданий. Отметим, что доступ к посту со ссылкой на расширенный материал “Ъ” соцсеть не ограничивала.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ "Взгляд", РБК и ТАСС»,— говорится в сообщении ведомства. В Роскомнадзоре заявили, что действия Facebook «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».

Ведомство добавило, что в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете. «Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн руб. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн руб.»,— заявили в Роскомнадзоре.

В материалах сообщалось, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. На сайте СКР говорилось, что группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц. Сообщения были удалены Facebook на основе выводов, сделанных украинской фактчекинговой платформой StopFake, которая заявила, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Подробнее о задержании участников группировки — в материале “Ъ” «Экстремизм нашли на заборе».