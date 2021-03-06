Сенатор заблокировал кандидатуру главы ЦРУ из-за «Северного потока-2»

Сенатор от Техаса, республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать утверждение Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока администрация Джо Байдена не расширит санкции по «Северному потоку-2». Республиканцы решили усилить давление после возобновления строительства газопровода.

«Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщит и наложит санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина»,— написал господин Круз в Twitter.

Как отмечает Bloomberg, сенатор может задержать процедуру утверждения, но не полностью остановить ее. Тед Круз требует расширить санкционный список судов и компаний, которые участвуют в строительстве.

Ранее к Джо Байдену обратилась группа из 40 сенаторов-республиканцев, требуя немедленно ввести санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и еще не попавших под ограничения. До этого США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца — компании «КВТ-РУС», которые уже были под ограничениями.

4 марта оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Академик Черский» направился в район Калининграда для проведения испытаний, после чего присоединится к работам по достройке трубопровода. Срок завершения проекта был продлен до сентября.

Подробнее о строительстве — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».