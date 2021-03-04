Сенаторы призвали Байдена расширить санкции по «Северному потоку-2»

Группа из 40 сенаторов от Республиканской партии США обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой немедленно ввести санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» и еще не подпавших под ограничения. Сенаторы раскритиковали господина Байдена за то, что его администрация не расширяет санкции в соответствии с публичной информацией.

«Информация о судах и компаниях, участвующих в подпадающих под санкции действиях, доступна публично. Отказ администрации (президента США Джо Байдена.— “Ъ”) от установления и введения новых санкций обозначает готовность позволить президенту Путину обрести господство над газоснабжением Европы и усилить его геополитическое влияние»,— указано в письме, опубликованном одним из подписавшихся под ним сенаторов Джоном Баррассо (.pdf).

Согласно письму, администрации США следует «немедленно и без задержки определить дополнительные организации и ввести санкции в их отношении». Перед этим, по предложению сенаторов, ей следует формально уведомить организации и провести консультации с союзниками США.

Ранее издание Axios со ссылкой на участников брифинга Госдепартамента США с представителями Конгресса сообщало, что конгрессмены недовольны бездействием администрации в отношении участников «Северного потока-2» — в частности, против ее оператора Nord Stream 2 AG. Издание цитировало одного из республиканцев, который во время брифинга зашел на сайт оператора, прочел его описание и поинтересовался у представителей Госдепа, какая еще информация им нужна.

Сегодня Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Академик Черский» направился в район Калининграда для проведения испытаний, после чего присоединится к работам по достройке трубопровода. Срок завершения проекта был продлен до сентября.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».