Участвующее в строительстве «Северного потока-2» судно «Фортуна» внесено в еще один список санкций США

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна», участвующее в строительстве «Северного потока-2», включено Минфином США в санкционный список по закону «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA). Месяцем ранее оно попало под американские ограничительные меры по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Вместе с «Фортуной» в еще один черный список попал ее владелец, компания «КВТ-РУС». Санкции подразумевают блокировку активов юридических лиц и запрет на банковские операции на территории США.

Первые санкции в отношении «Фортуны» и «КВТ-РУС» были введены США 19 января. Несмотря на введение ограничительных мер, трубоукладчик продолжил работы по завершению «Северного потока-2». Сейчас работы ведутся в территориальных водах Дании. После строительство планируется продолжить в водах ФРГ. Оператор проекта подал в регулятор ФРГ запрос на разрешение проведения работ.

О перспективах завершения проекта — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».