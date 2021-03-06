Главные новости к утру 6 марта

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России «радикальными шагами», если она не признает себя стороной конфликта. Он считает, что Россия «не хочет мира на Донбассе».

Минпросвещения планирует настроить школьный Wi-Fi так, чтобы у учеников был доступ только к верифицированному контенту, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Таким образом министерство планирует защитить детей от негативной информации.

ООН выразила доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение COVID-19. Эксперты из нескольких стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Германию и Японию, прибыли в китайский город Ухань в начале января. Их доклад ожидается после 14 марта. О расследовании ВОЗ

Украина хочет отделиться от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году. После этого страна намерена полностью синхронизироваться с Единой энергосистемой Европы. О возобновлении импорта электроэнергии из России

Основатели Fix Price стали миллиардерами после выхода компании на IPO. По подсчетам Forbes, состояния Артема Хачатряна и Сергея Ломакина оцениваются в $3,4 млрд у каждого.