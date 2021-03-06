Основатели Fix Price стали миллиардерами после выхода компании на IPO

Совладельцы сети магазинов фиксированных цен Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин стали миллиардерами, сообщает Forbes. По подсчетам издания, состояние каждого из них оценивается в $3,4 млрд. Увеличение произошло после размещения акций ритейлера на Лондонской бирже.

Сергею Ломакину и Артему Хачатряну до размещения принадлежало по 354 067 500 акций (41,66%) компаний, сейчас — по 301 151 876 акций (35,43%). В ходе IPO каждый из них продал по 52 915 624 акций, стоимость пакета — $516 млн.

5 марта Fix Price разместила бумаги на Лондонской бирже по цене $9,75 за штуку. По данным компании, совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов.