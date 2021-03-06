ООН выразила доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в полной мере доверят Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ее экспертам, которые пытаются установить происхождение коронавируса, заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик. С начала пандемии в мире COVID-19 заразилось более 116 млн человек, умерли 2,5 млн.

«Генсек ООН полностью поддерживает всю работу, которую проводят доктор Тедрос (гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.— “Ъ”) и ВОЗ, чтобы выяснить, как началась пандемия и какие меры принимались»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС). Он отметил, что расследования, касающиеся преступлений или болезней, не должны проводиться поспешно. «Мы в полной мере доверяем тому, как это делает ВОЗ»,— добавил Стефан Дюжаррик.

В начале января эксперты из нескольких стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Германию и Японию, прибыли в китайский город Ухань. Там в конце 2019 года был выявлен первый случай заражения COVID-19. Цель миссии — совместно с китайскими коллегами установить источник происхождения вируса. Доклад должен быть опубликован после 14 марта.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».