Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту по Wi-Fi

Минпросвещения планирует настроить школьный Wi-Fi так, чтобы у учеников был доступ только к верифицированному контенту, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Таким образом министерство планирует защитить детей от негативной информации.

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо»,— сказал господин Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, до конца года все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью минимум 100 мегабит в секунду, сельские — 50 мегабит в секунду. Он напомнил, что система видео-конференц-связи для школ «Сфера» тестируется в 15 регионах, а на базе «ВКонтакте» создана образовательная, защищенная социальная сеть. «Также у нас создается проверенный, в соответствии со стандартами верифицированный контент, который может учитель использовать для преподавания того или иного предмета»,— добавил министр.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что интернет должен регулироваться не только юридическими, но и моральными законами, иначе общество будет разрушаться изнутри. Он отметил, что есть случаи, когда с помощью интернета детей используют «в качестве предмета» и «инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей».