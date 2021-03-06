Украина хочет отделиться от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году

Энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году, заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. После этого Украина намерена полностью синхронизироваться с единой энергосистемой Европы (ENTSO-E).

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система.— “Ъ”) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E»,— сказал господин Витренко на онлайн-встрече с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом. Его речь опубликована на сайте украинского Минэнерго.

По его словам, эта синхронизация сможет обеспечить демонополизацию рынка электроэнергии на Украине и поможет внедрить «действенные прозрачные европейские правила и процедуры». Для ускорения присоединения к европейской энергосистеме необходима модернизация энергетической инфраструктуры. «Мы понимаем, что Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках. Поэтому рассматриваем возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы наши потребности»,— сказал Юрий Витренко.

В этом году Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии. По словам главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, страна не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. Господин Витренко назвал возобновление импорта электроэнергии вынужденным.

Подробнее о возобновлении импорта — в материале “Ъ” «В отношениях Украины и России наступило потребление».