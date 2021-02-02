В отношениях Украины и России наступило потребление

Украина возобновила импорт российской электроэнергии в определенные часы на фоне морозов и нехватки угля для ТЭС. Объемы незначительные, но украинским потребителям это может быть выгодно, считают аналитики, оценивая себестоимость российской электроэнергии в $25 за 1 МВт•ч. Однако Киев обсуждает возможность вскоре снова запретить поставки из РФ, что, по мнению экспертов, должно помочь украинским энергокомпаниям повысить тарифы и загрузить собственные ТЭС.

Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В понедельник, 1 февраля, украинские потребители планировали покупку из РФ в объеме до 1 млн кВт•ч в течение шести часов с интервалами, по данным сайта ENTSO-E (единая энергосистема Европы). В «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта РФ) подтвердили начало коммерческих поставок на Украину «в тестовом режиме на конкурсной основе по предоплате». Объемы поставок в данный момент незначительные, отметили в холдинге. Согласно данным «Укрэнерго» (оператор энергосистемы Украины), доступ к межгосударственному сечению «Россия—Украина» на суточных аукционах на 1–2 февраля купила компания «ОНК-групп».

Украина периодически вводит, а затем отменяет запрет на импорт электроэнергии из России. Впервые поставки прекратились в 2015 году, но в 2019 году вновь были восстановлены на несколько месяцев. В середине декабря 2020 года украинский госрегулятор в сфере энергетики вновь получил право на торговлю с Россией и Белоруссией.

Основу украинской энергетики составляют тепловая генерация и старые атомные энергоблоки. Общая установленная мощность энергосистемы — 54,5 ГВт. При этом мощность угольных ТЭС составляет 17,24 ГВт, мощность АЭС — 13,8 ГВт, а мощность ТЭС на газе и мазуте — 4,6 ГВт, остальное — ГЭС и ВИЭ.

Юрий Витренко, и. о. министра энергетики Украины, 28 января Что касается импорта электроэнергии из России и Белоруссии, должны быть ограничения, но они должны учитывать тот факт, что мы пока интегрированы с системой РФ и Белоруссии

В середине января Украина столкнулась с серьезным внутренним энергодефицитом из-за морозов. Еще в конце прошлого года украинским энергетикам пришлось максимально загружать угольные ТЭС из-за длительного ремонта Запорожской АЭС и снижения выработки на ВИЭ. В результате к середине января запасы угля на тепловых станциях сократились до исторического минимума, заявляли в «Укрэнерго». Украине помогли поставки из Белоруссии: с 3 января страна возобновила импорт и постепенно стала наращивать объемы (сейчас поставки превышают 9,5 млн кВт•ч в сутки).

Величина поставки из РФ незначительная, около 1% от пикового потребления Украины, говорит замдиректора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ Сергей Роженко.

«Поставка выглядит коммерческой, так как при аварийной помощи, скорее всего, имелся бы иной, более ровный график. При таком графике себестоимость покупки на российском оптовом энергорынке будет около 1,8–1,9 тыс. руб. за 1 МВт•ч (или $23–25), что довольно дешево, и поставка может быть “спровоцирована” чисто экономическими причинами»,— полагает аналитик.

Украина не является заметным рынком для «Интер РАО». По данным «Укрэнерго», в 2019 году Россия поставила на Украину 286,3 млн кВт•ч, а в 2020 году — 52 млн кВт•ч. При этом суммарные продажи «Интер РАО» за рубеж в 2019 году составляли около 20 млрд кВт•ч. Вместе с тем Украина в общей сложности импортирует свыше 2,3 млрд кВт•ч. Большая часть поставок в 2020 году шла из Словакии (1,5 млрд кВт•ч), из Венгрии — 516 млн кВт•ч, из Белоруссии — 152,3 млн кВт•ч.

Как долго украинские потребители смогут покупать российскую электроэнергию, пока неизвестно. В декабре 2020 года в Верховную раду был внесен законопроект, который «с целью обеспечения энергетической независимости» может дать право госрегулятору до конца текущего года ограничивать доступную пропускную способность с РФ и Белоруссией.

Ограничения экспорта могут быть выгодны украинскому энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова, владеющему почти всеми угольными ТЭС Украины, полагает Максим Худалов из АКРА. «Запрет на поставки из России позволит загрузить более дорогие угольные энергоблоки страны, а также даст возможность холдингу требовать более высоких тарифов на фоне дефицита»,— полагает он.

Полина Смертина