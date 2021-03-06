Санкции из-за дела Навального, букашки в интернете и all inclusive на курортах России Чем запомнилась неделя 1–5 марта: цифры, цитаты и факты

Цитаты недели

«Когда сидит в интернете такой крутой Рэмбо, толкает какую-то девчонку или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете? Букашка. Раздавить его не жалко» (президент России Владимир Путин о людях, призывающих к суицидам в интернете).

«И мы полны решимости — это было наше общее (с Владимиром Путиным.— “Ъ”) мнение — создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно» (президент Белоруссии Александр Лукашенко о сотрудничестве с Россией).

«Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть. А если их у нас нет, мы можем создать внутри нашей правовой системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав» (вице-спикер Госдумы, зампред ПАСЕ Петр Толстой, призвавший Россию готовиться к выходу из Совета Европы).

По букве закона

США и ЕС ввели скоординированные санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима изоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.

Трое российских журналистов и правозащитник Лев Пономарев подали иски к Минюсту из-за решения внести их в реестр физлиц, признанных «СМИ-иноагентами».

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 мая арест обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса», бывшему спецкору “Ъ” и «Ведомостей» Ивану Сафронову.

Минюст России включил в список НКО-иноагентов профсоюз медработников «Альянс врачей».

Тверской райсуд Москвы приговорил к административному аресту на срок 15 суток и оштрафовал на 150 тыс. руб. журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара.

Мосгорсуд снова отменил приговор и прекратил дело врача-гематолога Елены Мисюриной.

Цифры недели

Количество финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 российских потребителей с сентября 2020 года по январь 2021 года выросло почти в два раза, с 27% до 53%.

Средняя стоимость забронированного авиаперелета за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. руб., что на 39,5% больше, чем за тот же период 2019 года.

В сеть утекла база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android.

Число загрузок соцсети Clubhouse во всем мире начало снижаться, а в России упало с 63 тыс. на пике 11 февраля до 18 тыс. 27 февраля.

Российские поставщики электроники для автомобилей, в частности модулей ЭРА-ГЛОНАСС, столкнулись с общемировым дефицитом чипов, который в некоторых случаях составляет 40%.

По оценке Bank of America, в 2020 году 2,5 тыс. ESG-фондов привлекли $255 млрд.

По подсчетам Bloomberg Economics, потребители во всем мире накопили за время пандемии $2,9 трлн.

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по итогам 2020 года выросла на 21,2% и составила 107 млрд руб.

Россия и Казахстан увеличат добычу нефти в апреле на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Fix Price привлечет в ходе IPO $2 млрд.

Инициативы недели

В России могут появиться стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено».

Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы вести мониторинг интернет-ресурсов, чтобы наказывать тех, кто втягивает несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Правительство реорганизует структуру и функции двух из трех внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

В 2021 году Федеральная налоговая служба совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом запустят пилотный проект определения уровня совокупного дохода российских домохозяйств.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязанности россиян эвакуироваться при ЧС.

Премьер Армении Никол Пашинян предложил провести референдум по изменению конституции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разместить российские самолеты на белорусских военных базах.

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Сделки недели

Российский сервис знакомств Mamba запускает новое дейтинговое приложение Swant в Испании.

Отставки и назначения

Правительство России выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайссль в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора.