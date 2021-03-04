«Альянсу врачей» установили границы

Минюст РФ включил в список НКО-иноагентов профсоюз медработников «Альянс врачей», созданный политиком Алексеем Навальным. В ведомстве утверждают, что профсоюз получал иностранное финансирование и занимался политической деятельностью; источник “Ъ” уточняет, что речь идет в том числе о призывах к участии в протестных акциях. Представители «Альянса» заявляют, что никаких проверок в их организации не проводилось, иностранного финансирования они не получали,— и продолжают работать с российскими медиками на пожертвования российских граждан.

В среду Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции так называемого иностранного агента. На момент сдачи номера профсоюз пока не появился в списке НКО-иноагентов на сайте ведомства. Тем не менее эту информацию “Ъ” подтвердили в пресс-службе Минюста.

«В ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности»,— заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь «Альянса врачей» Александра Захарова сообщила “Ъ”, что профсоюз пока не получал уведомления о включении в реестр. «Эту информацию мы считаем неподтвержденной и пока что голословной,— заявила госпожа Захарова.— Ни одна публикация в СМИ, которую мы видели, не приводит никаких доказательств, документов и ссылок на Минюст, кроме пресс-службы, которую мы не можем считать официальным уполномоченным органом». В пресс-службе Минюста “Ъ” пояснили, что на сайте ведомства информация появится позже, однако затруднились назвать дату направления уведомления «Альянса врачей» о включении в реестр.

«Альянс врачей» был создан в 2018 году политиком Алексеем Навальным. На сайте профсоюза указано, что он защищает права медицинских работников и его отделения работают в 42 регионах. Целями организации является борьба «за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России». Глава профсоюза Анастасия Васильева проходит сейчас по «санитарному делу» о нарушениях коронавирусных ограничений (ст. 236 УК РФ), которые якобы произошли в ходе несогласованных акций в поддержку Алексея Навального. Суд избрал ей домашний арест, который позже заменил на ограничение определенных действий.

Александра Захарова подчеркнула, что Минюст не проводил проверок деятельности «Альянса».

«Мы не получаем иностранного финансирования. Все пожертвования, которые к нам приходят через форму на сайте,— от российских граждан,— добавила госпожа Захарова.— Мы работаем в России, с российскими медиками, не имеем никакого отношения ни к иностранным государствам, ни к иностранным гражданам».

По ее словам, «Альянс врачей» продолжает свою деятельность: «Мы работаем в текущем режиме и не видим никаких причин останавливаться».

В Минюсте настаивают, что им известны факты иностранного финансирования профсоюза. Кроме того, один из осведомленных источников “Ъ” заявил, что профсоюз проверяла прокуратура. Собеседник “Ъ” конкретизировал, о каких случаях «политической деятельности» может идти речь. Так, в 2019 году Анастасия Васильева публиковала в соцсетях призывы к акции «Допускай», посвященной выборам в Мосгордуму. В том же году она разместила в интернете ролик «Против насилия, за свободу» (посвящен проблемам коррупции и оптимизации системы здравоохранения; на данный момент собрал чуть больше 3,6 тыс. просмотров в YouTube).

Собеседнику “Ъ” известно, что проверка выявила факт регистрации представителя «Альянса врачей» для участия в выборах депутатов Московской области.

«Кроме того, речь идет и о призывах к участию в несогласованных митингах и шествиях в январе 2021 года»,— пояснил источник.

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального был признан так называемым иностранным агентом еще в октябре 2019 года. Тогда в Минюсте сообщали, что причиной стало получение фондом двух траншей из Испании и США на общую сумму около 140 тыс. руб. На сайте Минюста иностранными источниками финансирования были указаны торговец автомобилями Роберто Фабио Монда Карденас из Испании и Star-Doors.com LLC из США. Эта компания продает раздвижные двери для шкафов и зарегистрирована на Юрия Маслихова; сотрудница фирмы заявляла, что господин Маслихов является российским гражданином и переводил средства ФБК как частное лицо. Что касается Роберто Фабио Монда Карденаса, то испанец подтвердил изданию «Медуза» факт перевода денежных средств ФБК, но не смог объяснить, зачем он это сделал.

Мария Литвинова, Мария Старикова, Александр Воронов