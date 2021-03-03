Потребители скопили $3 трлн за время пандемии

По подсчетам Bloomberg Economics, потребители во всем мире накопили $2,9 трлн во время карантинных ограничений, когда были закрыты многие магазины, а путешествия оказались практически невозможны. Половину этих средств — около $1,5 трлн — накопили американские потребители благодаря двум раундам прямой финансовой помощи от правительства США. Аналитики отмечают, что эти сбережения должны помочь экономике быстрее восстановиться после спада: потребители уже в ближайшее время начнут их тратить на товары и услуги.

Аналитики Bloomberg Economics отмечают, что больше всего средств накопили потребители в странах с высоким уровнем жизни, пережившие несколько жестких карантинных ограничений (локдаунов). К таким странам они относят США, Китай, Великобританию, Японию и крупнейшие страны еврозоны (Германия, Франция, Испания, Италия).

Более половины от всех дополнительных потребительских накоплений в $2,9 трлн, образовавшихся в ходе пандемии, приходится на США — $1,5 трлн. Помимо общих факторов, повлиявших на рост сбережений, таких как закрытие многих магазинов и предприятий сферы услуг, резкое ограничение туризма и т. д., в США потребители получали прямую финансовую помощь от правительства в виде чеков: на $1200 каждому совершеннолетнему гражданину весной прошлого года и на $600 — в декабре. Кроме того, сейчас в США готовится третий раунд правительственной помощи населению, в ходе которого граждане получат чеки еще на $1400.

Солидные объемы дополнительных потребительских накоплений отмечены Bloomberg Economics в Китае — 2,8 трлн юаней (около $430 млрд), Японии — 32,6 трлн иен (около $300 млрд), Великобритании — £117 млрд, Германии — €142 млрд, Франции — €125 млрд, Испании — €66 млрд, Италии — €54 млрд.

«Летом 2020 года надежды (на конец пандемии.— “Ъ”) не оправдались, но оно показало, как быстро экономика может восстановиться после снятия жестких ограничений…— отмечает старший экономист Bloomberg Economics по еврозоне Маева Казен.— Не случится ли то же самое и в 2021 году? Внушительные запасы свободных денежных средств из накоплений, образовавшихся во время локдаунов, и являются одной из причин того, что мы так уверены в потребительском спросе, который резко поднимет экономику».

О накоплении потребителями огромных сумм дополнительных сбережений за время локдаунов в начале февраля говорили и экономисты S&P Global. По подсчетам консалтинговой компании Oxford Economics, объем дополнительных накоплений у американцев достиг $1,6 трлн. По подсчетам британского банка HSBC, граждане Великобритании за время локдаунов накопили €470 млрд, что составляет 3,9% годового ВВП страны.

«В такой ситуации важнейшим моментом является то, как поведут себя потребители,— считает главный экономист S&P Global Ratings Пол Груэнвальд.— Людям нужно будет снова привыкать к походам в рестораны, на какие-то массовые мероприятия и встречи. Чтобы это произошло, необходимо сочетание таких факторов, как развертывание массовой вакцинации и снятие ограничений, тогда люди снова начнут тратить деньги».

Евгений Хвостик