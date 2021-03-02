«Полны решимости создать такое объединение, что комар носа не подточит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе состоявшегося во вторник совещания по вопросу сотрудничества с РФ в военной сфере выступил с целым рядом громких заявлений. Так, он высказался за размещение в республике для совместного дежурства российских самолетов, а также предложил Москве наладить на белорусской территории выпуск комплектующих для них. Затронув болезненную тему интеграции двух стран, он дал понять, что об объединении не может быть и речи: это нецелесообразно и «просто глупо». Вышел Александр Лукашенко и за пределы изначально заявленной темы — в частности, объявил, что после его ухода с поста президента транзита власти «детям, внукам и правнукам» не будет.

«Путин мне говорит: "Я готов направить к тебе Мишустина”»

На совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере Александр Лукашенко выступил со своеобразным послесловием ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи 22 февраля. «Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений»,— сказал Александр Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на переговорах главным образом речь шла о расширении и совершенствовании взаимодействия двух стран по линии экономических ведомств. «Был определенный пандемийный спад и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели,— отмечал господин Песков.— Два президента говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере». «Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи»,— резюмировал Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко во вторник подтвердил, что тема сближения налоговых систем двух государств действительно обсуждалась.

«Путин мне говорит: "Я готов направить к тебе (премьер-министра России Михаила.— “Ъ”) Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации, после того как мы месяц примерно поработаем". Я согласился»,— сказал Александр Лукашенко. И добавил, что в ходе обсуждения в Сочи «дорожных карт» стороны констатировали, что по большинству из них нет никаких вопросов, «их можно подписывать прямо сейчас».

Напомним, в сентябре 2019 года тогдашние главы правительств двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали «Программу действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства». К ней прилагались «дорожные карты» — в частности, посвященные сближению макроэкономической политики, гармонизации валютного регулирования, унификации бухучета и бухгалтерской отчетности, формированию единой аграрной и промышленной политики, унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства. В ноябре 2019 года информированные источники “Ъ” отмечали, что сторонами проделано больше 50% работы по согласованию «дорожных карт». Планировалось, что к 1 декабря 2019 года работа завершится. Но этого не случилось — обсуждение застопорилось.

В конце сентября 2020 года посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва активизировали переговоры по «дорожным картам». Александр Лукашенко в Сочи 22 декабря рассказал: «Мы, по-моему, 33 направления обозначили — эти "дорожные карты", которые выработали. Договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь "дорожных карт", над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию».

«Как мы будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело»

На заседании во вторник Александр Лукашенко говорил не только о том, что обсуждалось на встрече с Владимиром Путиным, но и о том, что не обсуждалось. Как утверждается на сайте президента Белоруссии со слов самого господина Лукашенко, «например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня».

Не поднимался и вопрос так называемого трансфера власти.

На этом Александр Лукашенко отдельно остановился, сказав: поднимать тему «было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи».

«Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас»,— добавил он.

Зато, будучи в Минске, Александр Лукашенко высказался по этому поводу, отметив во вторник: «Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону».

Согласно планам белорусского лидера, в стране в ближайшее время должен быть разработан проект новой конституции. Принять ее планируется на всенародном референдуме в начале 2022 года. О том, что после принятия нового основного закона страны он не будет президентом, Александр Лукашенко говорил еще в ноябре прошлого года. Однако в феврале он выдвинул еще ряд условий. «Главное мое условие исхода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может»,— сказал господин Лукашенко, выступая перед участниками Всебелорусского народного собрания.

Продолжая тему взаимоотношений с Москвой, Александр Лукашенко дал понять, что об идее объединения можно забыть: «Белорусы живут в своей квартире… Мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».

Пояснял этот тезис Александр Лукашенко как раз на примере военного сотрудничества. В частности, он высказал идею размещения в республике для совместного дежурства российских самолетов, на которых должны будут летать военные обеих стран.

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого»,— сказал он, подняв давнюю непростую тему в двусторонних взаимоотношениях — о возможности создания российской базы в Белоруссии.

Подтверждая слова об актуальности этой темы, Александр Лукашенко обратил внимание на ситуацию у западных границ республики. «Мы видим, что происходит. Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать»,— заявил президент.

Также, говоря о кооперации, он предложил производить в Белоруссии комплектующие для российских самолетов и в целом усилить сотрудничество по линии предприятий военно-промышленного комплекса. «Президент России сказал, что это им очень интересно. Поэтому в этом направлении и правительству, и госсекретариату (Совбеза.— “Ъ”), Минобороны надо более активно себя вести»,— добавил господин Лукашенко.

Впрочем, в целом он деятельностью силовых структур доволен. «Оборонные и внешнеполитические ведомства Беларуси и России — пример для сотрудничества для других госорганов… Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику на злобу дня, внешнюю политику»,— заявил Александр Лукашенко. После чего добавил: «И мы полны решимости — это было наше общее (с Владимиром Путиным.— “Ъ”) мнение — создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно».

Павел Тарасенко