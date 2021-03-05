Собянин отменил режим изоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 8 марта режима изоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. Им разблокируют социальные карты.

«И наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения... все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома?"... Действительно, есть такая возможность — принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный»,— написал господин Собянин в своем блоге.

Мэр при этом призвал эти категории граждан по возможности воздержаться от поездок, так как ежедневно в больницы попадают 700–800 человек с тяжелой формой заболевания коронавирусом. «А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя»,— добавил господин Собянин.

Мэр рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года снизилось суточное число заболеваний. По госпитализациям и «другим показателям» уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза, отметил господин Собянин.

В Москве в феврале были объявлены конкурсы по благоустройству города. Часть этих работ власти планировали провести в 2020 году, но отменили планы из-за пандемии.

Подробнее о благоустройстве — в материале “Ъ” «Москва возвращается к нормальной плитке».