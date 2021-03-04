Mamba приглашает кавалеров

Российский сервис знакомств Mamba запускает новое дейтинговое приложение Swant в Испании. Оно, как заявляют в компании, «учитывает принципы феминизма» — функционал предполагает определенные преимущества для женщин. На продвижение сервиса в 2021 году Mamba планирует потратить до $1,3 млн. Запуск приложения в России компания пока считает преждевременным из-за «распространенных патриархальных принципов». Но в мире, отмечают эксперты, механика знакомств, при которой женщина делает первый шаг, уже востребована.

Сервис Mamba рассказал “Ъ” о запуске нового бренда и сервиса знакомств Swant в Испании. Сервис «основан на декларации социальной идентичности и концепции согласия, которая является важной составляющей феминизма», уточнили в Mamba. В 2021 году на продвижение продукта в стране компания планирует потратить от $850 тыс. до $1,3 млн.

Компания Mamba, развивающая одноименный сервис, основана в 2003 году. Она на 65% контролируется ГК «Финам», остальные 35% у Mail.ru Group. В сервисе, по собственным данным, зарегистрировано 60 млн анкет. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка ЗАО «Мамба» составила 964 млн руб., чистая прибыль — 251 млн руб. Mamba уже развивает свой основной бренд в Израиле, Турции, Германии и Италии. В Испании сервис Mamba доступен, но активно не масштабируется, уточнили в компании.

Поиск пары в Swant осуществляется с помощью свайпов (однократное движение пальцем по экрану в нужном направлении). В аккаунте пользователя будет формироваться два листа — want и wait. В want-лист девушек попадают мужчины, которых они лайкнули, после чего этот мужчина может написать женщине сообщение. В wait-листе находятся мужчины, которые поставили лайк, но еще не получили согласия на переписку: девушка может перевести их в want-лист и начать общение, либо отказать.

Такая модель знакомства максимально оберегает женщину на этапе подбора пары и в начале общения, считают в Mamba. «Это актуально не только из-за пересмотра социальных норм, но и из-за того, что пандемия и социальное дистанцирование повысили уровень агрессии в мире и сделали женщин более уязвимыми»,— объяснила CEO Swant Глория Диез.

Предполагается, что приложение сначала будет бесплатным, но в перспективе в нем появятся платные функции. В первый год Swant планирует наращивать аудиторию в крупных испанских городах, Мадриде и Барселоне, и выйти на показатель 50 тыс. уникальных пользователей в день. В зависимости от успеха в Испании Mamba будет принимать решение о масштабировании проекта во всех испаноязычных странах, говорят в компании.

В России запуск приложения пока не планируется. «Для этого рынка продукт преждевременен, так как наша страна довольно патриархальна»,— объяснил гендиректор Mamba Андрей Бронецкий. Согласно статистике Mamba, только 15% женщин начинают общение первыми. В России подобные механики плохо работают, подтверждает сооснователь the Untitled Ventures Константин Синюшин. По его мнению, проект логично будет масштабировать в Латинской Америке.

Основные конкуренты Mamba — Tinder, Badoo и Bumble. По словам главы Pure Ольги Петруниной, все сервисы знакомств уже давно выступают за «фем-повестку». Американский сервис Bumble еще в 2014 году придумал механику, в рамках которой женщина делает первый шаг, поясняла госпожа Петрунина. Компанию оценили в $8,2 млрд в ходе IPO в феврале этого года. «Исходя из этого, можно сказать, что концепция в целом работает»,— отметила госпожа Петрунина.

Возможно, разработчики пытаются повторить успех Bumble, но на развивающихся рынках, предполагает Константин Синюшин. Он считает выбор Испании в качестве пилотного региона разумным: «Там выражен паттерн массовых онлайн-знакомств, и любое современное приложение найдет свою аудиторию».

Однако некоторые эксперты считают концепцию уязвимой. Отношения между партнерами в современном обществе, особенно в цифровом пространстве, построены на равноправии, считает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. На этом фоне схема, в которой женщина имеет преимущество, по его мнению, скорее не будет востребована массовой аудиторией.

Валерия Лебедева