Путин призвал реагировать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы вести мониторинг интернет-ресурсов, чтобы наказывать тех, кто втягивает несовершеннолетних в несанкционированные акции. Также он пообещал, что государство обеспечит безопасность правоохранителей и их семей.

«С коллегами из других ведомств необходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия… Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают в незаконные несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона. И в соответствии с законом на это нужно реагировать»,— сказал господин Путин на итоговой коллегии МВД России, которую посетил лично.

Президент также напомнил, что в России прорабатывается законопроект, «направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе, в соцсетях». «Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена»,— сказал Владимир Путин.

В феврале Роскомнадзор сообщал, что составит протоколы на социальные сети за распространение в них информации, содержащей призывы к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях. Ведомство отмечало, что выявило в соцсетях около 2,5 тыс. подобных роликов.