Выручка Mail.ru Group по итогам 2020 года выросла на 21,2%

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по итогам 2020 года выросла на 21,2% и составила 107 млрд руб., говорится в материалах группы. Совокупная чистая прибыль компании за год снизилась на 32,1%, до 10 млрд руб.

Выручка социальной сети «ВКонтакте» за год выросла на 14,9%, до 25,4 млрд руб., а все направление коммуникационных и социальных сервисов принесло Mail.ru Group 52,7 млрд руб. Игровое подразделение My.Games нарастило выручку на 30%, по итогам года она достигла 40,8 млрд руб., таким образом обеспечив 38% выручки группы.

Сегмент «Новые инициативы» (включает онлайн-образование, сервис «Юла», «Пульс» и B2B-продукты) в 2020 году увеличил выручку на 95,5%, до 14,3 млрд руб.

По прогнозам группы, в 2021 году выручка вырастет на 18–21% и составит около 127–130 млрд руб.