Журналиста Илью Азара оштрафовали и посадили Суд присудил ему 15 суток ареста и 150 тыс. руб. за призывы пикетировать в защиту Ивана Сафронова и против поправок к Конституции

Тверской райсуд Москвы приговорил к административному аресту на срок 15 суток журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара. Господина Азара признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации массового мероприятия за призыв в июле 2020 года выйти на пикеты в защиту своего коллеги — журналиста Ивана Сафронова. Одновременно с арестом суд оштрафовал Илью Азара на 150 тыс. руб. по другому делу — о призывах к участию в акции против поправок к Конституции. Ранее протоколы в отношении него возвращались в полицию из-за того, что они были некорректно составлены.

Илью Азара признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ранее на журналиста и муниципального депутата были составлены два протокола о нарушениях. В одном из протоколов говорилось, что господин Азар в Facebook призывал «неопределенный круг граждан» участвовать в акции в поддержку журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова (арестован по делу о госизмене) 13 июля у СИЗО «Лефортово».

Второй протокол касался призывов к участию в акции против поправок к Конституции 12 марта. По ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ Илье Азару грозил штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или арест на срок до 30 суток.

В итоге Тверской райсуд сначала оштрафовал его на 150 тыс. руб. по делу о призывах на митинг в защиту Ивана Сафронова, а примерно через час еще и арестовал Илью Азара на 15 суток по «конституционному» эпизоду.

Примечательно, что в феврале 2021 года суд отказался рассматривать административные дела господина Азара, вернув их в полицию. Как пояснял его адвокат Леонид Соловьев, суд определил, что административные протоколы были составлены с нарушениями. В «Новой газете» уточняли, что Илье Азару нужно было явиться в отделение полиции для внесения изменений в протоколы и дальнейшего отправления в суд. Решение о возвращении протоколов в полицию вынес судья Алексей Криворучко. Он известен своей деятельностью во время протестов перед выборами в Мосгордуму в 2019 году. В «РИА Новости» обратили внимание, что протоколы за правонарушения были составлены в отношении журналиста в феврале 2021 года, заметив, что в суде не уточнили, почему это было сделано более чем через полгода после призывов к участию в публичных акциях.

Ранее господина Азара уже арестовывали за повторное нарушение правил публичных мероприятий. В мае 2020 года он был задержан на одиночном пикете в центре Москвы в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд тогда арестовал журналиста на 15 суток. В декабре 2020 года Илья Азар пожаловался на это решение российского суда в ЕСПЧ.

Арест, утверждал в жалобе в Евросуд господин Азар, лишил его «возможности участвовать в воспитании ребенка» и нарушил «право на уважение частной жизни».

Российским женщинам, имеющим малолетних детей (до 14 лет), указывал оппозиционер, административный арест «не назначается», но «никакого разумного объяснения для такого разделения нет».

Иван Тяжлов