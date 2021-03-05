Соцподдержке ищут верный адрес

В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом запустят пилотный проект определения уровня совокупного дохода российских домохозяйств. Для этого ведомство разработает механизмы формирования реестров семей и домохозяйств, сформирует сведения об их налогооблагаемых доходах и передаст эту информацию в Пенсионный фонд, где уже есть данные о начисляемых социальных выплатах. В ФНС подчеркивают, что целью проекта является совершенствование принципов адресности социальной помощи, а не «фискальной функции», которая в данном проекте не задействована.

ФНС, Минтруд, ПФР и Росстат в этом году проведут пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки населения, главным исполнителем проекта будет налоговое ведомство. Соответствующее распоряжение правительства есть в распоряжении “Ъ”.

Как следует из документа, в ближайшее время ФНС начнет формировать реестры семей и домохозяйств на основе данных из собственной автоматизированной информационной системы «Налог-3» и информационной системы ведения единого федерального информационного регистра населения, которая разрабатывается на основе ЕГР ЗАГС. Они будут содержать сведения о составе семей и домохозяйств, их налогооблагаемых доходах и имуществе. Информация из этих реестров затем поступит в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая содержит сведения о других видах доходов, таких как пенсии, социальные пособия, выплаты и др., которыми располагают Пенсионный фонд и органы социальной защиты населения. На основе сопоставления этих данных возможно будет оценить совокупный доход семей и домохозяйств. Бюджет пилотного проекта составит 167 млн руб., которые служба получит из резервного фонда правительства — отметим, в сравнении с социальной значимостью проекта и его важностью для социальной политики это практически ничего не значащая сумма.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ФНС, пилотный проект оценки доходов семей «не направлен на контроль и не несет фискальной функции, его цель — оценить реальный уровень обеспеченности семей и домохозяйств и сформировать предложения по оценке нуждаемости на основе административных данных». Как следует из постановления, участники проекта должны подготовить отчет в правительство, включающий предложения по внесению изменений в законодательство и построению системы проактивной адресной социальной помощи семьям, до конца 2021 года.

ФНС избрана фактическим оператором «пилота» как структура, управляющая информсистемой регистрации в ЗАГСах, и ее фискальные функции в проекте, по данным “Ъ”, не задействованы. В проекте по домохозяйствам, как и во всех других проектах последних месяцев, уже очевидна реализация общего нового принципа работы структур Белого дома с данными: они собираются из распределенных источников, создавать «единую базу данных обо всем» государство не намерено, предпочитая консолидировать информацию из разных ведомственных (а зачастую и внешних по отношению к государству) источников сведений. Проект при этом не предполагает организации нового взаимодействия между ФНС и Пенсионным фондом. У госструктур уже есть опыт работы в таком формате: в 2020 году в рамках мер поддержки в связи с коронавирусной эпидемией ряд социальных выплат семьям с детьми был основан на совместной работе Минтруда, Минцифры, Минюста и ФНС как оператора единого реестра ЗАГС, который стал основой регистра сведений о населении, предоставление дополнительных документов тогда не потребовалось. Этот формат в правительстве считают одним из основных принципов работы создаваемого социального казначейства,

Отметим, что реформа категориального подхода к обеспечению социальной поддержки населения обсуждается в правительстве уже несколько лет — основной аргумент в пользу изменения нынешних принципов распределения денежной и натуральной помощи состоит в том, чтобы обеспечить доведение максимальной помощи до действительно нуждающихся в ней семей. Введение адресности необходимо для того, чтобы исключить проблемы разрозненности данных правительства о доходах, имуществе и социальных выплатах конкретного человека, а также актуализировать методику определения домохозяйств. Пилотный проект, по-видимому, призван решить эти две проблемы одновременно — впрочем, возможно, что создание критериев для определения домохозяйства может потребовать несколько большего срока из-за социальной чувствительности этого вопроса.

Анастасия Мануйлова, Дмитрий Бутрин