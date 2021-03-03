На днях вместо четырех «инвайтов» социальная сеть Clubhouse предложила мне сразу семь, то есть сейчас я могу пригласить в приложение семерых пользователей, а не четверых, как было до сих пор по правилам сети.

Эти некогда долгожданные дополнительные приглашения появились именно в тот момент, когда другие мои социальные сети перестали разрываться от фраз «пригласить не найдется?». Казалось бы, мелочь, но с чего вдруг соцсеть, позиционирующая себя как закрытый клуб для избранных, решила расширить аудиторию?

Ответ нашелся в свежей статистике сервиса AppMagic: число загрузок Clubhouse во всем мире начало снижаться, а в России упало с 63 тыс. на пике 11 февраля до 18 тыс. 27 февраля. Нельзя, конечно, исключать, что новая волна популярности приложения начнется с появлением версии для Android, которая в разработке.

Но пока ситуация напоминает историю сервиса для видеотрансляций Periscope, популярность которого ушла также легко, как и пришла. В 2015 году Periscope набрал миллион пользователей за десять дней, но вскоре перестал выдерживать конкуренцию с другими приложениями для трансляций потокового видео, и в этом году сервис закроется, сдувшись до одной из функций Twitter.

Между тем влияние Clubhouse уже дошло до того, что он спровоцировал появление конкурентного преимущества на российском рынке труда: на сайтах поиска работы уже появились вакансии модераторов соцсети, а ведение аккаунтов входит в перечень обязанностей специалистов по связям с общественностью.

Журналисты нашли в сервисе новый источник новостей. Так, например, публикации с тезисами Олега Тинькова начали появляться в интернете еще во время его эфира в «комнате» в Clubhouse. Пиарщики начали тренировать своих спикеров держать себя в руках и в этой социальной сети, дабы не выдать инсайды.

Все это создает для Clubhouse возможность еще одной судьбы, альтернативной пузырю Periscope: приложение может занять отдельную нишу, став разновидностью PR-коммуникаций или способом для общения экспертов.

Но в такой борьбе за внимание пользователей «живое радио» должно будет постоянно предоставлять эксклюзивный контент, особенно в отсутствие функции записи разговоров. А конкуренты наступают на пятки: в Telegram уже появились голосовые чаты, подключиться к которым можно только по приглашению, а Instagram добавила функцию «прямых эфиров» для четырех участников.