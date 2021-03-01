Пашинян предложил провести референдум по изменению конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга на площади Республики предложил провести в октябре референдум по вопросу новой конституции. Он заявил, что инициирует поправки для перехода Армении от парламентской к полупрезидентской форме правления. Политик также готов провести внеочередные парламентские выборы, если его предложение одобрит оппозиция.

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления»,— сказал Никол Пашинян (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, новая форма правления будет гарантировать стабильность в стране и исключит «формирование внутриполитических кризисов».

Премьер также заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если парламентская оппозиция согласится с его предложением. «Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года — начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы, и посмотрим, чьей отставки требует народ»,— сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр назвал заявление руководства Генштаба Армении с требованием отставки правительства республики является результатом влияния на генералитет прежних властей республики. «Я хочу прямо заявить, что заявление Генштаба является результатом влияния бывших властей и, в частности, Сержа Саргсяна (бывший президент Армении.— “Ъ”). Своим заявлением начальник Генштаба нарушил закон и должен уйти в отставку. Это неизбежно, но отнюдь не означает, что после этого в рядах ВС будет вендетта. Саргсян и бывшие власти пытаются поднять армию против законных властей»,— заявил он.

Он выразил надежду, что президент Армении Армен Саркисян подпишет указ об освобождении от должности начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна. «Надеюсь, что Армен Саркисян, являясь опытным государственным деятелем, примет то решение, которое исходит из интересов народа, государства, стабильности страны»,— сказал политик.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки премьера после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Его уволили после высказывания о несерьезности слов Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах комплексов «Искандер». Господин Пашинян также потребовал отставки главы Генштаба, но президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ.

1 марта в Ереване проходят шествия сторонников и противников Никола Пашиняна. Оба лагеря воспринимают манифестации как «решающее сражение».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Армению охватило протестное настроение».