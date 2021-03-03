Совет директоров «Роснефти» пополнит австрийский политик

Правительство РФ выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайссль в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора вместо экономиста Олега Вьюгина, проработавшего там шесть лет. Госпожу Кнайссль связывает давнее знакомство с президентом РФ Владимиром Путиным, который был среди гостей на ее свадьбе. Также в совет директоров «Роснефти» вновь предложен бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который сейчас возглавляет его. Других изменений в составе совета со стороны РФ не предполагается.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайссль станет новым независимым директором «Роснефти», следует из распоряжения правительства от 26 февраля. В списке кандидатов не оказалось бывшего старшего советника по РФ и СНГ Morgan Stanley Олега Вьюгина, который входил в совет директоров «Роснефти» с 2015 года.

Карин Кнайссль в 1990–1998 годах работала в МИД Австрии, а затем журналисткой и преподавателем. В декабре 2017 года по приглашению ультраправой Австрийской партии свободы согласилась возглавить МИД Австрии, но сама осталась беспартийной. В августе 2018 года впервые вышла замуж — за бизнесмена Вольфганга Майлингера. Одним из гостей на их свадьбе стал президент РФ Владимир Путин, что вызвало неоднозначную реакцию в европейских СМИ.

Во время своей свадьбы Карин Кнайссль танцевала с российским президентом.

«Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и Буша в Любляне. У нас были беседы, обмен мнениями. Иначе он вряд ли бы принял приглашение»,— признавалась госпожа Кнайссль в интервью “Ъ”.

В остальном состав выдвиженцев от правительства не претерпел изменений. Свои места в совете сохранят бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (ныне глава комитета акционеров Nord Stream AG), бывший глава банка Barclays Ханс-Йорг Рудлофф и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, а также представители РФ — вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Всего в состав совета директоров «Роснефти» входят 11 человек.

Дмитрий Козлов