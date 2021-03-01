Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы

России следует быть готовой к выходу из Совета Европы, если европейская сторона инициирует трехсторонний механизм мониторинга в отношении РФ, заявил вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

«Первое — мы должны пересмотреть нашу роль в этой организации, второе — покинуть ее в случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны»,— сказал Петр Толстой на круглом столе в Совете федерации, посвященного 25-летию членства России в Совете Европы (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу должен будет принять глава государства.

По его словам, в случае выхода из Совета Европы Россия может создать собственные правозащитные механизмы. «Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть. А если их у нас нет, мы можем создать внутри нашей правовой системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав»,— сказал Петр Толстой.

Ранее Петр Толстой не исключил скорого инициирования чрезвычайного трехстороннего механизма СЕ, позволяющего вывести Россию из организации. Это может произойти из-за отказа исполнять решение ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального.

Осенью 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым приговор оппозиционеру по делу «Ив Роше». Верховный суд России отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года условный срок политику по этому делу заменили на два года и восемь месяцев лишения свободы. Российский суд счел, что политик нарушил условия испытательного срока. Адвокаты оппозиционера обратились в Совет Европы с жалобой на решение российского суда и намерены обжаловать его в ЕСПЧ. 16 февраля Минюст РФ назвал освобождение оппозиционера по требованию ЕСПЧ невозможным. Сегодня, 1 марта, Минюст сообщил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление России о пересмотре решения по Навальному.

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