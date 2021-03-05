Fix Price привлечет в ходе IPO $2 млрд

Первое публичное размещение российского продавца товаров по фиксированным ценам Fix Price пройдет по цене $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует верхней границе ценового диапазона. Об этом компания сообщила в пятницу. Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов. Рыночная капитализация Fix Price на момент IPO — $8,3 млрд.

Инвесторам будет продано 178,37 млн GDR стоимостью около $1,7 млрд, что соответствует около 21% от уставного капитала Fix Price. Еще 26,75 млн GDR предоставляется некоторыми продающими акционерами согласно опциону доразмещения. В этом случае количество публично торгуемых GDR увеличится примерно до 24,1% от уставного капитала. Кроме того, фонды и счета под управлением BlackRock, GIC и APG2 по отдельности заключили с Fix Price соглашения, которыми предполагается принятие ими обязательств при выполнении определенных условий приобрести GDR на общую сумму $475 млн в рамках IPO. Генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов подчеркнул, что размещение компании — крупнейшее для российского ритейлера за всю историю. Торги расписками Fix Price должны начаться на Лондонской бирже 5 марта в 8:00 по местному времени.

Fix Price управляет более чем 4,2 тыс. магазинов фиксированных цен. Выручка в 2020 году — 190,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — 36,8 млрд, чистая прибыль — 17,6 млрд руб. По 41,7% акций сети — у структур ее основателей, экс-владельца сети «Копейка» Сергея Ломакина и Артема Хачатряна, 9,9% принадлежит Marathon Group Александра Винокурова, 4,4% — у Goldman Sachs. Топ-менеджеры Fix Price владеют 2,3%. По данным консалтинговой компании Oliver Wyman, в 2019 году сеть занимала 93% рынка товаров фиксированных цен в РФ.

О подготовке к IPO — в публикации “Ъ” «Fix Price закрыла книгу перед IPO».

Анатолий Костырев