Мосгорсуд прекратил дело врача Мисюриной об убийстве по неосторожности

Мосгорсуд снова отменил приговор и прекратил дело врача-гематолога Елены Мисюриной, сообщили в пресс-службе суда. В 2018 году ее осудили за врачебную ошибку, из-за которой в 2013 году погиб пациент. В апреле 2020 года Мосгорсуд уже отменял приговор Елене Мисюриной, однако это решение в декабре отменил Второй кассационный суд общей юрисдикции.

«Апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления»,— сообщили в пресс-службе суда.

В 2013 году Елена Мисюрина провела пациенту трепанобиопсию (забор образца костного мозга), через четыре дня мужчина умер из-за открывшегося кровотечения. В январе 2018 года врача осудили на два года лишения свободы по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Приговор вызвал общественный резонанс, в апреле Мосгорсуд отменил его.

Подробнее о решении по «врачебному» делу — в материале “Ъ” «Обеление халатов».