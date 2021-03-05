Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Генпрокуратуре Литвы с просьбой о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. На родине ее планируют привлечь к уголовной ответственности «за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», говорится в сообщении ведомства.

Госпожа Тихановская ранее была объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии). В Белоруссии заведено уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции, целью которого называлась мирная передача власти.

Также Генпрокуратура Белоруссии направила уголовное дело в отношении четырех «доверенных лиц» Светланы Тихановской в Гомельский областной суд. Они обвиняются в подготовке к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле в августе 2020 года на фоне выборов.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко с результатом 80,08%. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция посчитала, что итоги выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор. Госпожа Тихановская уехала в Литву, в ее штабе это объясняли давлением властей.

На следующей неделе белорусскому протестному движению исполнится полгода. Эту дату оппозиционеры планируют отметить масштабными мероприятиями.

Подробности — в материале “Ъ” «Белорусская оппозиция берет отгулы».